Fortalecen justicia laboral en Tamaulipas con apertura de módulo federal de conciliación en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 14 de 2026.- Con el objetivo de acercar la justicia laboral a las y los trabajadores tamaulipecos, fue inaugurado en Ciudad Victoria el módulo de atención del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, espacio que permitirá atender asuntos de conciliación individual y colectiva en materia federal sin necesidad de que los usuarios se trasladen a otros municipios.

La apertura de este módulo representa un avance importante para el fortalecimiento del sistema laboral en la entidad y responde al compromiso del secretario del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas, Luis Gerardo Illoldi Reyes, de garantizar servicios más accesibles, eficientes y cercanos a la ciudadanía.

Durante el acto inaugural, Illoldi Reyes destacó que este nuevo espacio facilitará el acceso a la justicia laboral para trabajadores y empleadores de la zona centro del estado.

“Esto representa un gran avance en el fortalecimiento de la justicia laboral para Tamaulipas, al ser el único módulo en la zona centro de Tamaulipas”, expresó.

El módulo quedó instalado en las oficinas del Centro de Conciliación Laboral de Ciudad Victoria y permitirá a las y los usuarios realizar solicitudes de conciliación individual y colectiva en materia federal, recibir orientación sobre trámites registrales y efectuar ratificaciones de convenios laborales.

En el evento también participó la directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tamaulipas, Adriana Garza Reyna, quien reconoció el respaldo y las gestiones impulsadas por el secretario Luis Gerardo Illoldi Reyes para concretar este proyecto en coordinación con el director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, Alfredo Marrufo Domínguez.

El funcionario indicó que con estas acciones, el Gobierno de Tamaulipas continúa fortaleciendo los mecanismos de acceso a la justicia laboral, promoviendo la conciliación como herramienta fundamental para la solución de conflictos entre trabajadores y empleadores.