Egresados de la UAT se integran al Órgano de Administración Judicial de la Federación

Ciudad de México- 14 de mayo de 2026.- Como resultado del Convenio de Colaboración firmado entre la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) y el Órgano de Administración Judicial (OAJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF), jóvenes egresados con excelencia académica de la máxima casa de estudios del estado ya se encuentran incorporados a actividades profesionales dentro de este importante organismo nacional, fortaleciendo su preparación en espacios vinculados directamente con la impartición y administración de justicia.

En seguimiento a los acuerdos impulsados por el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado, y el presidente del Órgano de Administración Judicial, Néstor Vargas Solano, se llevó a cabo una reunión del Pleno de la Comisión de Administración del OAJ, donde se recibió a parte del grupo de jóvenes tamaulipecos que se integran a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Especialización, área encabezada por la Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres.

Durante el encuentro se compartieron experiencias y testimonios sobre el proceso de adaptación y aprendizaje que viven actualmente las y los jóvenes tamaulipecos dentro del sistema judicial federal, destacando la importancia de abrir espacios reales para que nuevas generaciones de profesionistas puedan desarrollarse en instituciones de relevancia nacional.

Durante las actividades realizadas en la sede del órgano judicial en la Ciudad de México, se conocieron los avances y experiencias que las y los universitarios desarrollan como parte de este proceso de formación y vinculación profesional.

El rector Dámaso Anaya acompañó a los jóvenes en las oficinas de este organismo de justicia federal, destacándose el respaldo institucional del Mtro. Néstor Vargas Solano y de la Dra. Xóchitl Almendra Hernández Torres, quienes impulsaron esta iniciativa que hoy permite a estudiantes y egresados de la UAT incorporarse a espacios estratégicos del sistema judicial federal.

Los universitarios incorporados a este programa son: Esmeralda Cabrera Valladares, Ana Cristina Prieto Reyes y Cintya María Retiz Castro, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Tampico; Ricardo Martín Aguilar Martínez y Anel Natalia Sifuentes Hernández, de la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales Nuevo Laredo; Jesús Alejandro Flores Sánchez, de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades; así como Zamira Lizbeth López García, Ángel Artemio Haro Castro y Emili Lizbeth Martínez Rodríguez, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria, quienes participan en esta experiencia profesional.

De esta manera, la UAT reafirma su compromiso de seguir construyendo alianzas que generen oportunidades reales para sus estudiantes y egresados, fortaleciendo la formación de profesionistas con visión humanista, capacidad técnica y compromiso con el servicio público y la transformación social.