Continúa SEBIEN con programa de apoyos para gastos funerarios a familias tamaulipecas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 14 de 2026.- La Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas continúa fortaleciendo las acciones de apoyo a las familias tamaulipecas mediante el programa Bienestar Solidario, estrategia que contempla la entrega de apoyos económicos para gastos funerarios a personas en situación vulnerable.

La titular de la dependencia, Silvia Casas González, señaló que este respaldo busca brindar tranquilidad y acompañamiento a quienes atraviesan momentos difíciles tras la pérdida de un ser querido, evitando que la situación económica represente una carga aún mayor para las familias.

En lo que va de este año se han recibido 259 solicitudes, de las cuales 193 fueron aprobadas al cumplir con los requisitos que marcan las reglas de operación, las cuales pueden ser consultadas en las delegaciones regionales de la SEBIEN y ante las y los promotores de Bienestar.

El apoyo entregado es un depósito de hasta 8 mil pesos, de los cuales se han entregado 1 millón 098 mil pesos en el transcurso del año 2026.

Casas González agregó que quienes requieran acceder a estos apoyos, pueden acudir también ante las áreas de Atención Ciudadana ubicadas en los municipios del estado, donde recibirán orientación personalizada para realizar el trámite correspondiente.

Destacó que esta acción responde a la visión humanista del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado políticas públicas enfocadas en atender de manera sensible las necesidades más apremiantes de la población, especialmente de quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

“En la Secretaría de Bienestar Social trabajamos para que las familias sepan que no están solas en momentos complicados. Este apoyo representa solidaridad, cercanía y respaldo para quienes más lo necesitan”, expresó.

El año pasado, en que arrancó este programa, fueron aprobadas 219 solicitudes, lo que representó la entrega de 1 millón 483 mil pesos y mencionó que acciones como Bienestar Solidario forman parte de las estrategias que impulsan una transformación con sentido humano, privilegiando la atención directa, la empatía y la justicia social para todas y todos los tamaulipecos.