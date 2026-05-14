Con reconversión del puerto, Tampico será referente nacional: Senadora Olga Sosa Ruíz

Integran el Comité Ciudadano para el Desarrollo Turístico de la Antigua Aduana de Tampico

Tampico.- La senadora Olga Sosa Ruíz rindió protesta como parte del Comité Ciudadano para el Desarrollo Turístico de la Antigua Aduana, además bajo la dirección general de ASIPONA se presentó la fase de restauración de la Antigua Aduana Marítima de Tampico, obra emblemática del proyecto de “reconversión turística, cultural y comercial” del puerto, mismo que ha sido impulsado desde que se desempeñó como diputada federal y actualmente como senadora.

Durante su intervención, destacó que los trabajos realizados representan un parteaguas para la ciudad, al conjugar la preservación del patrimonio histórico con el impulso al desarrollo económico de la zona sur de Tamaulipas, es uno de los proyectos emblemáticos de la cuarta transformación en Tamaulipas.

En su mensaje, la senadora Sosa Ruíz hizo referencia a un recuerdo con la presidenta de México: “Quiero compartir con ustedes un recuerdo con la ahora presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en campaña electoral en 2024, le compartí el anhelo de muchas tampiqueñas y tampiqueños por lograr la reconversión y modernización de nuestra Aduana, y al cabo de dos años podemos dejar en claro que la voluntad y el compromiso de nuestra presidente está presente”. Con ello, subrayó que la transformación del puerto responde a un compromiso asumido desde el gobierno federal con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya.

Olga Sosa Ruíz reconoció el esfuerzo interinstitucional que hizo posible la restauración, al señalar que la obra tiene una doble virtud: preservar el patrimonio e impulsar el desarrollo para turistas y habitantes. Celebró además la visión del Director General de ASIPONA Tampico por integrar el Comité Ciudadano para el Desarrollo Turístico de la Antigua Aduana, calificándolo como un espacio abierto que honra el sentir de miles de tampiqueños que contribuyen a la grandeza del estado.

Sosa Ruíz expresó su satisfacción por esta etapa de restauración, afirmando que esto posiciona a Tampico como ejemplo y referencia nacional. Añadió que esta obra dará alegría a muchas familias que comparten el amor por la ciudad y reiteró su compromiso de seguir trabajando desde el Senado de la República en favor de Tamaulipas.

Al evento asistieron el Vicealmirante Jaime Herrera Romo, Director General de la ASIPONA Tampico; la presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya; el Secretario de Turismo del Gobierno de Tamaulipas, Benjamín Hernández; el Vicealmirante de la Primera Zona Naval, Fernando Rodríguez; así como autoridades del INAH, presidentes de cámaras empresariales, directoras de instituciones educativas y empresarios pioneros del proyecto de reconversión.