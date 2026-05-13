Transforman el CBTis 24 de Ciudad Victoria con jornada de bienestar y deporte: INJUVE

-Mediante la activación física “Mañana Deportiva”, para fomentar la salud y la convivencia entre estudiantes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 13 de 2026.-Con el firme objetivo de fomentar hábitos saludables y fortalecer el tejido social en el ámbito estudiantil, el Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE) llevó a cabo con éxito la activación física “Mañana Deportiva”, evento que tuvo lugar en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) No. 24.

Durante la jornada, estudiantes y autoridades participaron en diversas dinámicas al aire libre, con ejercicios de integración diseñados para promover un ambiente sano y motivador. “Esta iniciativa no solo busca mejorar la condición física de las y los alumnos, sino también brindar un espacio de esparcimiento que rompa con la rutina escolar, permitiéndoles desarrollar habilidades socioemocionales y valores de compañerismo en un entorno seguro”, expresó Oscar Azael Rodríguez Perales, Director General del INJUVE.

Al respecto, destacó la importancia de estas brigadas territoriales. “Estamos convencidos de que el deporte es la herramienta más poderosa para alejar a nuestra juventud de conductas de riesgo. Al traer estas “Mañanas Deportivas” directamente a las instituciones educativas, cumplimos con la instrucción de ser un gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de las y los jóvenes”, señaló el titular.

De acuerdo con Rodríguez Perales, la meta es que cada estudiante se sienta respaldado por un Instituto que no solo ofrece apoyos administrativos, sino que también se preocupa por su salud mental y física a través del sano esparcimiento.

Gracias a la colaboración estrecha con las autoridades educativas del CBTis 24, la actividad cumplió con las expectativas de integración social y fomento a la vida activa, logrando un aforo de 200 estudiantes.

Finalmente, el funcionario estatal resaltó que estas acciones forman parte de la política social que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha priorizado el desarrollo integral de las nuevas generaciones como eje central de la transformación en el estado. Bajo esta visión, el INJUVE, organismo perteneciente a la Secretaría del Trabajo que lidera Luis Gerardo Illoldi Reyes, continúa estrechando vínculos con los sectores productivos y educativos para garantizar que la juventud tamaulipeca cuente con las mejores herramientas para su futuro.