Suman boxeo y esgrima más medallas de oro para Tamaulipas

Tepic, Nayarit.- Mayo 13 de 2026.-Tamaulipas continúa con la cosecha de medallas de oro en la Olimpiada Nacional 2026 gracias a las destacadas actuaciones de Ángel Lizandro Ochoa Salazar en boxeo y Mía Montserrat Solorio Mendivil en esgrima, atletas que pusieron en alto el nombre del estado con resultados sobresalientes en sus respectivas disciplinas.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, informó que estos resultados reflejaron el talento, preparación y esfuerzo de las y los deportistas tamaulipecos, además del respaldo que otorgó al deporte el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Informó que en la disciplina de boxeo, que tuvo como sede la ciudad de Tepic, el matamorense Ángel Lizandro Ochoa Salazar conquistó la medalla de oro en la categoría Sub-17 Varonil, luego de imponerse por RSC en el tercer round al representante de Tabasco, Jonathan Yedra.

El pugilista tamaulipeco alcanzó lo más alto del podio bajo la dirección técnica del entrenador José Guadalupe Castro Romero y tras su preparación en el “Gym Pichorra”, con lo que consolidó una destacada participación dentro de la Olimpiada Nacional 2026.

Además, el titular del deporte compartió que en la disciplina de esgrima, que se realizó en Puebla, Mía Montserrat Solorio Mendivil obtuvo la medalla de oro en la modalidad de Espada, después de mostrar gran nivel competitivo, técnica y determinación durante la competencia nacional.

La atleta tamaulipeca consiguió este importante resultado bajo la guía del entrenador José Melchor Silva Garza, quien acompañó su proceso deportivo y formación dentro de esta disciplina.

Virués Lozano destacó que Tamaulipas se mantiene como protagonista en la máxima justa deportiva infantil y juvenil del país gracias al trabajo coordinado entre atletas, entrenadores, asociaciones deportivas y el respaldo institucional que impulsa el desarrollo del deporte en el estado.

Asimismo, reconoció el compromiso de cada deportista tamaulipeco que representó al estado en la Olimpiada Nacional 2026 y señaló que estos triunfos motivaron a nuevas generaciones a continuar su preparación y perseguir el objetivo de representar a Tamaulipas y México en competencias nacionales e internacionales.