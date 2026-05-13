Renueva ITACE acreditación de evaluación y certificación laboral

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 13 de 2026.- El Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE) recibió la Cédula de Renovación de Acreditación como Entidad de Certificación y Evaluación, otorgada por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), institución sectorizada de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó su directora general, Claudia Anaya Alvarado.

Destacó que el fortalecimiento de las competencias laborales representa un eje fundamental para impulsar el desarrollo económico, la competitividad y el bienestar social en Tamaulipas.

Indicó que esta renovación fortalece la posición del instituto como referente en materia de capacitación y certificación de competencias laborales, consolidando su misión de desarrollar talento humano altamente calificado y ampliar las oportunidades de crecimiento profesional para la población tamaulipeca.

Refrendó el compromiso del ITACE de continuar impulsando una educación para el trabajo pertinente, incluyente y de excelencia, alineada con las necesidades del sector productivo y orientada al desarrollo integral del estado, acorde con la visión que impulsan el gobernador Américo Villarreal Anaya y el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García.

Además, consolida su liderazgo institucional y reafirma su compromiso con la formación, evaluación y certificación de competencias laborales con altos estándares de calidad, en beneficio de las y los tamaulipecos.

Entre las autoridades presentes en la ceremonia estuvieron, en representación de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación de Tamaulipas, Silvia Martínez Guerra, subsecretaria de Planeación; Iván Flores Benítez, coordinador nacional de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE); la Mtra. María Guillermina Alvarado Moreno, directora general del CONOCER; entre otras autoridades.