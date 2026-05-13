Redobla SSPT medidas de protección a elementos caninos de la Guardia Estatal ante altas temperaturas

-Se fortalece el cuidado, entrenamiento y protección de los K9

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 13 de 2026.- Con el propósito de prevenir golpes de calor y afectaciones a la salud de los 27 ejemplares que integran el Agrupamiento Canino de la Guardia Estatal, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) se encuentra trabajando con medidas de protección que permiten a sus binomios K-9 desarrollar sus funciones operativas sin afectar su desempeño operativo.

El médico veterinario zootecnista de la Dirección de Agrupamientos Policiales de la SSPT, Rubén Portilla Acuña, refirió que actualmente se cuenta con 27 elementos caninos, 11 hembras y 16 machos de la raza pastor belga malinois, quienes realizan labores de búsqueda en terrenos de matorrales y a cielo abierto.

Estas condiciones incrementan el riesgo de lesiones por la exposición a espinas, aunado al golpe de calor, por lo que es necesaria la guía adecuada por parte de los manejadores y la implementación de zapatos protectores durante los operativos que lo requieran.

Para reducir la exposición solar, los caninos son trasladados en unidades climatizadas; además, se les proporciona electrolitos orales, alimento de la más alta calidad con horarios y raciones adecuadas para cada elemento, así como la supervisión médica regular para garantizar un esquema completo de vacunación, desparasitación y atención inmediata en caso de alguna lesión.

La atención y los cuidados integrales se traducen en un buen servicio a la ciudadanía en los diferentes operativos en los que manejadores y caninos de la Guardia Estatal participan, como lo son: acompañamiento a colectivos de búsqueda, inspecciones en centrales de autobuses, escuelas y centros comerciales, así como acciones de proximidad social.