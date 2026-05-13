Recibe SEDENER la capacitación del “Lenguaje Incluyente y no sexista en la Administración Pública”

Ciudad Victoria.- Mayo 13 de 2026.- Para fortalecer un espacio seguro y la promoción de políticas públicas con perspectiva de género en entornos institucionales, libres de discriminación y violencia, personal de la Secretaría de Desarrollo Energético recibió la capacitación denominada “Lenguaje Incluyente y no sexista en la Administración Pública”.

Dicha capacitación fue impartida por el Instituto de las Mujeres de Tamaulipas, representada por Juan José Carrillo Cruz, Stephania Dávila Cruz, Yessica Berenice Saavedra Carrizal y Alejandro Doria.

Durante esta actividad, las y los servidores públicos participaron en una jornada de sensibilización y aprendizaje enfocada en la importancia del uso del lenguaje incluyente como una herramienta para promover la equidad de género, prevenir prácticas discriminatorias y contribuir a la construcción de espacios laborales más respetuosos y humanos.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, reconoció la participación y colaboración del Instituto de las Mujeres de Tamaulipas por impulsar este tipo de iniciativas que fortalecen una administración pública más incluyente, consciente y cercana a la ciudadanía.

Asimismo, llamó a las y los servidores públicos en reflexionar, investigar y adecuarnos a una nueva sociedad más incluyente y justa para todas y todos.