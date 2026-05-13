Realizan viaje inolvidable por la Ruta Religiosa “El Chorrito”: Sectur

-A través del turismo social, 50 adultos mayores recorren este hermoso espacio tamaulipeco, sin costo alguno

Hidalgo, Tamaulipas.- Mayo 13 de 2026.- Para seguir creando espacios de convivencia, alegría y bienestar para las personas adultas mayores, 50 mujeres y hombres disfrutaron de una hermosa experiencia en la Ruta Turística Religiosa “El Chorrito”, disfrutando momentos de fe, cultura, naturaleza y compañía que enriquecen el corazón y el alma.

El Sistema DIF Tamaulipas, que dirige la doctora María de Villarreal y la Secretaría de Turismo encabezada por Benjamín Hernández Rodríguez fortalecen permanentemente el turismo social entre personas vulnerables.

“En esta ocasión nuestros invitadas e invitados tuvieron un recorrido por este maravilloso lugar que obtuvo un reconocimiento en el reciente Tianguis Turístico 2026, realizado en Acapulco, Guerrero”, informó el funcionario estatal.

También explicó que el gobernador Américo Villarreal Anaya promueve desde el inicio de su administración la promoción de los destinos turísticos con enfoque social e incluyente.

Hernández Rodríguez destacó que por medio de este programa las personas vulnerables disfrutan de forma gratuita un recorrido por diversos lugares de la geografía tamaulipeca, lo mismo han viajado a la Reserva de la Biósfera El Cielo, que a la Plata Miramar en Madero, Tampico, entre otros destinos turísticos del estado.

Expresó que se les brinda desde transporte, acompañamiento, alojamiento, alimentación, recreación, guía, diversión y sana convivencia, fortaleciendo los lazos de amistad entre los participantes.

Es una labor hermosa y humanista, gracias a este programa solidario, muchas personas han podido viajar por primera vez, algunas conocieron el mar, otras que nunca habían salido de vacaciones ahora pueden disfrutar estas experiencias inolvidables, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.