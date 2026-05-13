POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< El robo hormiga, en la construcción institucional

Es un mal añejo, que de manera sistemática se practica sustrayendo insumos sobre todo en obras institucionales. El robo hormiga lo practican los empleados que trabajan para las constructoras; las sustracciones son discretas, en apariencia pequeñas cantidades de materiales, pero sumadas en un conjunto de edificaciones, afectan de manera importante al recurso institucional que podía haber generado otros beneficios.

Sacamos el tema a colación, ahora que, declaraciones del secretario de Obras Públicas del Gobierno de Tamaulipas, Pedro Cepeda Anaya, ponen sobre la mesa algo que parece no tener solución, pese a que merma entre el 25 y 30 por ciento de los recursos. Y ocurre porque no hay un manual institucional que regule los procedimientos de entrega-recepción entre quienes dan posesión de un inmueble y el receptor o beneficiario del mismo sector público. Y le pongo un ejemplo.

Me tocó presenciar la entrega del edificio de la Universidad Politécnica de Victoria, la entonces rectora María de los Ángeles Vilchis (+) lo recibió con manifiesta alegría. Efectivamente, lucía muy bonito el edificio y al parecer todo estaba muy bien, salvo que…

Cuando se necesitó conectar computadoras y otros enseres eléctricos, resulta que no había cableado, es decir “cero” conductores de electricidad. Claro que se pidió una explicación, pero no la hubo, simplemente, se presentaron los documentos donde se entregó el edificio a entera satisfacción de las autoridades de Educación y de la propia rectora.

Y es que ahí estaban las “tapitas” con las entradas para enchufar lo necesario, pero en los ductos, no había un centímetro de cable, por lo tanto, no se contaba con fluido eléctrico.

Pero la situación no paró ahí, ya instalados docentes y personal administrativo en el moderno y bello edificio, se dieron cuenta que era necesario instalar equipos para climatizar los espacios. La Dra, Vilchis inició la gestoría en Gobierno del Estado, a través de la SET, y resulta que había documentos que testificaban que el edificio se había entregado con equipos de aire acondicionado, lo cual tampoco fue cierto, pero en papel, en los documentos de entrega recepción se hacía constar que se entregó el edificio con determinado número de aparatos, obviamente inexistentes.