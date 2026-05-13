Personal eventual de Salud reconoce respaldo y sensibilidad de autoridades estatales

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 13 de 2026 .- “Con total apertura y dentro del marco de respeto, diálogo, colaboración, pero principalmente empatía, sostuvimos una reunión de trabajo con la secretaria de Salud, Adriana Marcela Hernández Campos”, dijo la representante de más de mil 500 empleados eventuales de la dependencia estatal, Nadia Sofía Guillén Martínez.

“Nos sentimos profundamente respaldados al atender las peticiones y resolver las necesidades que actualmente presentamos el personal eventual de esta dependencia”, agregó Guillén Martínez, en representación de este grupo de trabajadores de la salud que desempeñan distintas funciones en los Distritos de Salud y Unidades Hospitalarias del estado.

En este encuentro, la también licenciada en psicología, destacó que expusieron sus dudas sobre su situación laboral, sus peticiones y la problemática a la que se enfrentan los trabajadores eventuales, al tiempo que destacó la disposición de la titular de salud quien conoce perfectamente las necesidades de cada uno de ellos, así como de las diferentes áreas en las que se encuentran laborando.

“Nos sentimos respaldados al saber que quien hoy dirige nuestro sistema de salud en Tamaulipas, así como su equipo de trabajo, muestran sensibilidad al conocer de primera mano el esfuerzo y compromiso que implica la labor dentro del Sector, ya que ella ha recorrido distintas áreas en su trayectoria profesional”, señaló Guillén Martínez.

Informó que, entre los acuerdos alcanzados, se destacó el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada, manteniendo una comunicación constante entre las partes, además de dar seguimiento oportuno a las necesidades y planteamientos otorgados por parte del personal eventual (servicio médico, basificación, derechos y garantías laborales, entre otros).

En esta reunión, estuvieron presentes 8 trabajadores eventuales de distintos centros de trabajo y municipios de la entidad, la cual se desarrolló en la sala de juntas de la dependencia estatal, en donde predominó el respeto, la apertura y la disposición al diálogo, pero el reconocimiento y la satisfacción por haber sido escuchados, reiteró una de las representantes de los trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud.