Participarán estudiantes de la UTNL en proyecto de radioastronomía y astrofísica de la UNAM

Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Mayo 13 de 2026.- Como resultado del convenio de colaboración entre la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo (UTNL) y el Instituto de Radioastonomía y Astrofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estudiantes tamaulipecos realizarán una estancia académica en dicho instituto.

José Antonio Tovar Lara, rector de la universidad, informó que este acuerdo académico permitirá que 10 estudiantes asistan durante junio al instituto para conocer temas relacionados con la observación del universo que desarrolla la máxima casa de estudios del país.

Calificó al Instituto de Radioastronomía y Astrofísica como uno de los espacios científicos más importantes en el país, ya que se estará trabajando de la mano con la universidad nacional, que a su vez participará en un proyecto llamado ngVLA Nueva Generación.

“Es un proyecto principalmente de Estados Unidos, donde se van a establecer 263 antenas de radioastronomía para observar mejor el universo. En este proyecto de colaboración, en un primer momento, 10 estudiantes de nuestra universidad asistirán a una pasantía técnica en Morelia, Michoacán”, comentó.

Añadió que posteriormente las y los estudiantes tendrán la oportunidad de sumarse a un proyecto mayor que se desarrollará en el municipio de Delicias, Chihuahua, donde se establecerá una de las antenas de radioastronomía de este relevante proyecto VLA.

Enfatizó que dicha alianza representa una oportunidad estratégica para estudiantes y docentes de la UTNL, especialmente en áreas como matemáticas, física y astronomía, al abrirles la puerta a proyectos científicos de alcance global.

Resaltó que este convenio de colaboración se alcanzó bajo la directriz y liderazgo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, cumpliendo así las indicaciones de acercar a las y los estudiantes más y mejores oportunidades para un aprendizaje de calidad.

El acuerdo de colaboración fue signado por el rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, José Antonio Tovar Lara, y Luis Alberto Zapata González, director del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM Morelia, para participar en el proyecto Next Generation Very Large Array (ngVLA).