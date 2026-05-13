Llevan obras bienestar a la población

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 13 de 2026.- Al constituir el bienestar social la base del gobierno humanista de Américo Villarreal Anaya, fueron invertidos 182 millones 641 mil 380 pesos en obras sociales e hidráulicas, a través del Fondo Social para las Entidades (FISE), lo que significa más reducción de las desigualdades.

Estas acciones contribuyen a mejorar el entorno comunitario y a fortalecer el acceso a servicios básicos mediante la gestión que realiza de estos recursos el gobernador Américo Villarreal Anaya, destacó Silvia Casas González, secretaria de Bienestar Social en Tamaulipas.

Al detallar la distribución del presupuesto del FISE, dijo que en infraestructura social se cristalizaron 8 proyectos de urbanización con una inversión de 114 millones 806 mil 093.27 pesos, que representaron el 63 por ciento del total del presupuesto.

Los apoyos desplegados en este renglón fueron en beneficio de las familias que habitan en los municipios de Altamira, Bustamante, Camargo, Casas, González, Gustavo Díaz Ordaz, Miguel Alemán, Nuevo Laredo, Palmillas, San Carlos, Tampico, Reynosa y Victoria.

En cuanto a infraestructura hidráulica, describió que fueron cinco proyectos de agua potable con una inversión de 30 millones 293 mil 146 pesos y cuatro proyectos de drenaje con una inversión de 37 millones 542 mil 141 pesos, que en suma fueron 67 millones 835 mil 287 pesos, es decir, 37 por ciento del presupuesto global asignado a Tamaulipas.

Dijo que fueron ejecutadas nueve obras de infraestructura hidráulica para mejorar el acceso de agua potable y drenaje, beneficiando a más de 34 mil personas en nueve municipios.

Mencionó que fue así como se proyectaron y se aplicaron recursos en los municipios de Altamira, Bustamante, Miguel Alemán, Palmillas y San Carlos; en tanto que, para obras de drenaje se proyectó su ejercicio en los municipios de Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Nuevo Laredo y Reynosa.

“Todas estas obras —destacó Casas González— muestran la existencia de un modelo integral y responsable que se despliega mediante la política de transformación que garantiza los derechos humanos, la reducción de las desigualdades y la atención de las múltiples dimensiones de la vida social de las y los tamaulipecos, porque la idea es más desarrollo”.