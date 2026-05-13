Impulsa STPS Tamaulipas cultura de prevención con taller de defensa personal para jóvenes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 13 del 2026.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad, el autocuidado y la prevención entre las juventudes, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas realizó el Taller de Autoprotección “Defensa Personal” en la Escuela Preparatoria Federalizada No. 2 “Lic. Aniceto Villanueva Martínez”.

La actividad fue impulsada por el secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien reafirmó el compromiso de acercar herramientas útiles a las y los estudiantes para fomentar entornos más seguros y una cultura de prevención desde las aulas.

Durante el evento participaron también el subsecretario del Empleo y Productividad Laboral, Mtro. Emanuel Reséndez Gómez; la directora del plantel, Mtra. Norma Morales González; así como la Ing. Cristina Mayela Lavín Sada, encargada de brindar el mensaje de bienvenida.

El taller fue impartido por el instructor Leonardo Carlos Delgado de los Reyes y permitió a las y los jóvenes conocer técnicas básicas de defensa personal, además de estrategias de reacción y autoprotección ante situaciones de riesgo.

Asimismo, se realizó la entrega de reconocimientos a la institución educativa y al instructor participante, destacando la coordinación entre autoridades educativas y gubernamentales para promover el bienestar integral de las juventudes tamaulipecas.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social continúa fortaleciendo políticas públicas enfocadas en la prevención, la seguridad y el desarrollo integral de las y los jóvenes, en el marco del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.