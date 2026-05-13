DIF Tamaulipas y CONAFE firman convenio para fortalecer programas alimentarios en escuelas rurales

-Además de las y los estudiantes, los apoyos también benefician a instructores comunitarios que brindan atención educativa en zonas de mayor rezago social.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 13 de 2026.- El Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, y el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) formalizaron un convenio de colaboración para dar continuidad a los programas alimentarios que ya se implementan en escuelas comunitarias de zonas rurales y de difícil acceso en el estado.

El documento fue firmado por la directora general del DIF Estatal, Patricia Eugenia Lara Ayala, acompañada de Francisca González Castillo, directora de Programas Alimentarios, así como por Roberto Villarreal Danwin, coordinador territorial para el servicio educativo CONAFE, acompañado de María del Carmen Hernández Vargas, jefa del departamento de Logística Territorial.

A través de este acuerdo, se mantiene la atención alimentaria para niñas, niños y adolescentes que estudian en planteles del CONAFE mediante el programa Desayunos Escolares, además de otros apoyos dirigidos a mujeres embarazadas, madres en periodo de lactancia y familias con primera infancia.

El convenio también contempla el respaldo a las y los instructores comunitarios que brindan atención educativa en municipios con alto y muy alto rezago social, quienes forman parte de las acciones alimentarias impulsadas por DIF Tamaulipas.

Actualmente, mediante programas como Desayunos Escolares, entrega de despensas y comedores comunitarios, el DIF Tamaulipas beneficia a más de 184 mil personas en la entidad. Tan solo el programa de desayunos escolares atiende a más de 105 mil estudiantes en 2 mil 428 planteles educativos.

Con este convenio, ambas instituciones refrendan su coordinación para continuar acercando alimentación nutritiva y apoyo social a comunidades de atención prioritaria en Tamaulipas.