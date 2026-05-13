  Dialogando

Consiente alcalde a mamas de Güemez

*Lo celebró en grande, con buen refrigerio, mariachi y bonitos regalos…

Por: Roberto Olvera Pérez

La presidencia municipal de Güemez, encabezada por el alcalde José Lorenzo Morales Amaro, llevó a cabo un gran festejo con motivo del “Día de las Madres”, en el que cientos y cientos de familias de comunidades rurales y la cabecera municipal disfrutaron de mariachi, música y una rifa de regalos en honor a las reinas del hogar. Integrando en esta ocasión también la celebración del “Día del Padre”, reconociendo a ambos como pilares fundamentales de las familias guemenses.

Esto es parte a la iniciativa de la Dra. María de Villarreal, Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, para llevar a cabo el tradicional festejo del “Día de la Madre”.

El evento se realizó la tarde noche de este martes, en la plaza principal, frente a la presidencia, donde las y los asistentes convivieron en un ambiente familiar y disfrutaron de las diferentes sorpresas preparadas para esta celebración.

Ahí se recibió con gusto a familias provenientes de ejidos, poblados y congregaciones del municipio, quienes disfrutaron de una tarde llena de música, baile y regalos.

Durante la tarde noche se contó con la participación de un mariachi traído desde la capital tamaulipeca, así como de un grupo musical, quienes pusieron el ambiente con sus interpretaciones y logrando que las familias presentes disfrutaran de una agradable velada, sobre todo que se les entonó las mañanitas por su día.

El alcalde Morales Amaro, reiteró su reconocimiento y apoyo a las madres de familia, destacando el importante papel que desempeñan para sacar adelante a las familias guemenses, así como a los padres de familia por la invaluable labor que desempeñan al frente de sus hogares.

Asimismo agradeció la asistencia de las familias que participaron en el festejo organizado especialmente para celebrar a las mamas del municipio.

Con mucho gusto compartimos gratos momentos más de nuestro festejo con motivo del “Día de las Madres y del Padre”, dijo el edil.

Fue una gran alegría convivir y compartir en familia con quienes nos acompañaron en esta celebración tan especial, fortaleciendo los lazos de unión y agradeciendo la oportunidad de vivir juntos estos alegres momentos, pues son ellas y ellos pilares fundamentales de nuestros hogares y de la sociedad guemense, agregó.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.