Con gran festival homenajearon a las madrecitas de los estudiantes del CBTA 271

Este pasado 12 de mayo se llevó a cabo la celebración del Día de las Madres en el CBTA 271, en un ambiente lleno de alegría, entusiasmo y convivencia.

Durante el evento, las madres de familia disfrutaron de diversos números preparados con mucho cariño por sus hijos.

La celebración inició con las tradicionales Mañanitas, interpretadas por Patricio José Buenrostro Rodríguez, Edwin Emmanuel Villarreal Hinojosa y Roberto Jaciel Hernandez Avalos, Posteriormente, se presentó un chotis tamaulipeco, interpretado por los alumnos Esteban Jasihel López Hernández, alumno del CBTA 271, y Sheyda Montserrat Cortina Sánchez, alumna de la Escuela Secundaria Técnica No. 1.

Como parte de la convivencia, a las madres de familia se les ofreció un aperitivo consistente en ensalada de pechuga con verduras, acompañada de agua natural de jamaica o piña, además de limón.

Después, se realizó la rifa de diversos regalos.

Continuando con el programa, alumnos de 6° “B” M.T.O. presentaron el divertido número El Ratón Vaquero. Más adelante, la alumna Ana Sofía Castro García, de 2° “A” M.T.O., declamó una emotiva poesía alusiva al Día de las Madres, dando paso a una segunda rifa de obsequios.

El quinto número estuvo a cargo de alumnos de 4° “A” M.T.O., quienes interpretaron en coro las canciones Señora, Señora y Amor Eterno, logrando conmover a los presentes. Posteriormente, se presentó nuevamente un chotis, interpretado por los alumnos

Patricio José Buenrostro Rodríguez,Edwin Emmanuel Villarreal Hinojosa y Roberto Jaciel Hernandez Avalos finalmente concluir con una tercera rifa de regalos.

Para cerrar el evento, el CBTA 271 agradeció la asistencia de todas las madres de familia que se dieron cita a esta celebración realizada en su honor. La Dirección, junto con el personal docente, administrativo y de apoyo a la educación, expresó su reconocimiento y gratitud por su valiosa presencia.