Acerca IDPET a asesoría jurídica gratuita a familias de Matamoros mediante “Martes en tu Colonia”

Matamoros, Tamaulipas.- Mayo 13 de 2026.- La Secretaría General de Gobierno, a través del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas (IDPET), concluyó con éxito su participación en una nueva edición del programa “Martes en tu Colonia” en Matamoros, acercando servicios gratuitos de orientación y asesoría jurídica a la ciudadanía, con el objetivo de fortalecer el acceso a la justicia y brindar atención directa a las familias tamaulipecas.

Durante esta jornada de atención directa, defensores y asesores públicos brindaron acompañamiento legal en diversas materias jurídicas, facilitando a las y los ciudadanos el acceso a la defensa pública gratuita fuera de las oficinas administrativas, con el objetivo de atender de manera cercana y oportuna las necesidades de la población.

La directora general del Instituto de Defensoría Pública del Estado de Tamaulipas, Roxana Guerrero Galván, destacó la importancia de este tipo de acciones interinstitucionales para fortalecer el acceso a la justicia, especialmente entre los sectores más vulnerables.

“En el Instituto de Defensoría Pública trabajamos todos los días para garantizar que ninguna persona quede sin acceso a orientación o representación legal por falta de recursos. Programas como “Martes en tu Colonia” nos permiten acercarnos a la ciudadanía, escuchar sus necesidades y brindar soluciones jurídicas de manera directa y humana”, expresó.

Asimismo, señaló que estas acciones responden a la visión humanista y de atención cercana impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha establecido como prioridad el fortalecimiento de las instituciones y la protección de los derechos de las y los tamaulipecos.

La colaboración entre el IDPET y el municipio de Matamoros representa un esfuerzo conjunto para agilizar la resolución de conflictos y brindar mayor certidumbre jurídica a la población, alineándose a la política estatal de atención directa y bienestar social.