Tamaulipas se transforma con política y justicia energética cercana a la gente

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 12 de 2026.- Bajo una visión humanista, el gobierno de Américo Villarreal ha consolidado una política energética cercana a la gente impulsando la justicia energética, afirmó el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.

En el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el titular de la SEDENER destacó ante la Legislatura 66, y ante el diputado presidente de la Mesa Directiva Sergio Ojeda Castillo, expresó que, dentro de la reclasificación tarifaria, Tamaulipas logró el avance en los municipios de Abasolo, El Mante, González, Güémez y Padilla, que a partir de este verano gozan de tarifas más bajas, como resultado de gestiones ante la CONAGUA y la CFE. En este mismo sentido se continúa en la mesa de trabajo para lograr la reclasificación de 10 municipios más.

Puntualizó que a partir del 04 de febrero se inició la electrificación de 83 viviendas en los municipios de Casas, Gustavo Díaz Ordaz, San Nicolás, Jiménez y Jaumave, beneficiando a más de 300 personas, con lo que se garantizan mejores condiciones de vida. Asimismo, se impulsa el Programa de Estufas Eficientes de Leña, implementando un dispositivo propiedad del Gobierno de Tamaulipas, el cual mitiga 64.32 toneladas de CO2e al año y reduce el consumo de leña en 2.676 ton al año por estufa; contribuyendo en la reducción de enfermedades respiratorias, el cuidado del medio ambiente y la eficiencia energética.

Refirió que las “Gasolineras del Pueblo” es un proyecto estratégico que cumple con toda la normativa, garantiza litros completos, precios justos, la legalidad del producto, su trazabilidad y calidad orientado a beneficiar a las y los tamaulipecos, especialmente a sectores sociales y productivos como pescadores, agricultores y ganaderos.

Agregó que, Tamaulipas se consolida como un nodo estratégico del sistema energético nacional al contar con inversiones históricas como lo es el desarrollo de Campo Trion en el Golfo de México; la planta de licuefacción de New Fortress en las costas de Altamira; la reubicación del Gasoducto en Reynosa la cual culmina este año; los contratos Mixtos de Pemex con la inversión privada y el desarrollo del Clúster de Petróleo y Gas.

En la Generación Eléctrica Tamaulipas obtuvo tres nuevos permisos de generación renovable, los cuales comprenden el Parque Eólico EPM Eólica 24 S.A. de C.V. en el Municipio de Mier y las Centrales Fotovoltaicas, Energías Renovables de Tamaulipas y Tamesí Solar, en el Municipio de Altamira, generando una inversión estimada de 100 millones de dólares para el municipio de Mier, con una generación de más de 600 empleos; y en Altamira con una inversión cercana a los 250 millones de dólares, con la creación de más de 1,000 empleos; contribuyendo al fortalecimiento económico, industrial y energético del estado.

Dentro de la innovación tecnológica, Tamaulipas es la única entidad que cuenta con un Sistema de de Información Energética (SIEET), que permite visualizar de manera integral la infraestructura, los proyectos y el potencial energético de nuestra entidad. Además de las plantas de pirólisis de plásticos y la producción de etanol a través del sorgo que viene a dar una nueva alternativa a los agricultores del estado.

Finalizó con el aporte legislativo con la Ley para la Prevención, Mitigación e Identificación de Riesgos en Infraestructura Energética, en donde se establece con claridad las responsabilidades del estado, los municipios y particulares para la identificación de escenarios de riesgo en la infraestructura energética.