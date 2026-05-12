Refuerza ITIFE atención a la ciudadanía durante brigada en Abasolo

Abasolo, Tamaulipas.- Mayo 12 de 2026.- El Gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María Santiago de Villarreal, encabezaron la Brigada “Transformando Familias”, realizada en el municipio de Abasolo, donde estuvo presente el director general del Instituto Tamaulipeco de Infraestructura Física Educativa (ITIFE), Sergio Oliverio Castillo Sagástegui.

Personal del ITIFE colaboró con un módulo de atención en el que se recibieron solicitudes relacionadas con infraestructura educativa, mismas que serán canalizadas para su revisión y seguimiento correspondiente, en coordinación con la Secretarías de Obras Públicas y Educación.

Como parte de estas acciones, el titular del Instituto reiteró su disposición de mantener un contacto directo con madres, padres de familia, docentes y autoridades educativas, a fin de atender las necesidades prioritarias de los planteles escolares y contribuir a que las y los estudiantes cuenten con espacios dignos, seguros y funcionales para su desarrollo académico.

Durante esta jornada de atención ciudadana, cientos de familias acudieron para recibir diversos apoyos y servicios gratuitos por parte del Gobierno del Estado y del DIF Tamaulipas, reafirmando el compromiso de trabajar con cercanía y humanismo en beneficio de quienes más lo necesitan.