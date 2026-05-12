POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Los hijos incómodos en la arena política

En todos los tiempos, los hijos de encumbrados políticos han pretendido seguir los pasos de sus progenitores, aunque con pocos resultados positivos. Cuauhtémoc Cárdenas, no logró emular a Lázaro Cárdenas, Enrique De la Madrid Cordero buscó ser presidente por el Frente Amplio por México (PRI-PAN-PRD), también fracasó. Y el caso más reciente es el de Tatiana Clouthier, quien puso en el centro del escenario político el nombre y la imagen de su padre, Manuel Clouthier, en pos de la candidatura a gobernadora de Nuevo León, pero sólo ha recibido críticas.

Era innecesario utilizar fotografías del querido “Maquio”, Manuel Clouthier. Todo saben que Tatiana es su hija, pero desempolvar fotografías del excandidato presidencial del PAN, muerto el 1 de octubre de 1989 en un accidente automovilístico, un tanto inexplicable, o muy explicable, como lo quiera usted manejar, es un recurso desesperado por “colgarse” de la popularidad de su padre.

Maquío, fue un símbolo de los años 80´s, que no tiene eco hoy en día, 37 años después del lamentable suceso; en un contexto político muy diferente, cuando quienes “supuestamente” lo socavan, hoy son figuras fantasmales que deambulan tristemente en el escenario político.

El uso del apellido Clouthier, no garantiza nada, sobre todo casi 40 años después, se quiere utilizar como una marca que identifique cualidades, ideales, etc. Pero más que un propósito de continuidad, el de Tatiana, es un recurso que utiliza como estrategia de campaña. No ha dado muestras de ser heredera y tener el deseo de continuar con el legado de su señor padre.

La oposición frontal que asumió Clouthier padre, hoy no tendría asonancia en un contexto totalmente distinto, cuando el PAN ha sido reprobado en las urnas porque su proyecto político no responde a la demanda de la sociedad actual. Un partido que incluso se encuentra en el momento de redefinir sus reglas, porque su adversario tradicional el PRI, hoy es su aliado, necesita adaptarse a las nuevas circunstancias y a su nuevo adversario electoral.

En esas circunstancias, hoy en día, un apellido no es suficiente para abrirle camino a Tatiana Clouthier, quien volvió a colocar en el centro de su narrativa política la figura de su padre, Manuel Clouthier, uno de los símbolos más reconocidos del panismo en los años ochenta. No es algo casual, puesto que ocurre justo en el momento en que busca posicionarse rumbo a la gubernatura de Nuevo León bajo las siglas de Morena.

En esas circunstancias, Tatiana invoca un legado en un entorno social diferente, con vocación diferente como es el estado de Nuevo León, no es suficiente recurso para intentar convertirlo en una estrategia de campaña a sus aspiraciones de convertirse en gobernadora.

Pero además Tatiana Clohthier desempeñó un papel muy importante en la campaña de AMLO; luego fue secretaria de Economía en el gobierno de López Obrador (del 4 de enero de 2021 a 6 de octubre de 2022). Es una trayectoria legítima, contradictoria, pero legítima, y ahora tendrá que explicar qué papel juega hoy, con que partido, y que siglas serán su referencia en la contienda que se propone emprender en pos de la gubernatura de esa entidad.

A nuestro ver, Tatiana tiene cualidades para dar una buena batalla en pos de la gubernatura de Nuevo León, y no necesita abanderar su causa bajo el nombre de su señor padre; tiene su propia dimensión, tratar de cobijarse bajo la sombra de la figura paterna, le resta personalidad propia y fuerza. En fin, el proyecto ya está en marcha, veremos y diremos.

METE EN CINTURA LA COEPRIS A HOSPITALES Y CLÍNICAS.- La Coepris tiene bajo la lupa a más de una docena de hospitales y clínicas privadas, debido a que no cumplen con la normatividad que marca la Secretaría de Salud en Tamaulipas. Es un tema que requiere de una inspección permanente para verificar el cumplimiento de lo que marca la ley en materia, una tarea un tanto esforzada cuando existe un alto número de instituciones particulares, 160 reporta la referida Comisión, que han tenido que suspender a 15 unidades, entre hospitales y clínicas privadas.

De estos 15 casos, donde se han aplicado suspensiones, 13 de ellos se ubican en la zona fronteriza, y dos en la zona sur del estado. Todo el que no cumpla, será suspendido, advierte la Coepris. Según reportes de la dependencia, se ha realizado una verificación total en los municipios fronterizos y de la zona sur. Y los hospitales están cumpliendo con las recomendaciones, y quien no lo haga, será suspendido.

Ojalá que este trabajo de supervisión se realice de forma permanente, y no sea “Flor de un Día”, porque de ello depende en gran parte la salud de los tamaulipecos, Cabe mencionar que entre las necesidades más recurrentes figuran deficiencias en la infraestructura, la carencia de equipo adecuado, e inconsistencias en la documentación y la acreditación del personal médico.

SE SUMA LA UAT PARA COMBATIR EL GUSANO BARRENADOR. – En su propósito de hacer comunidad con su entorno, la Universidad Autónoma de Tamaulipas ha intensificado la colaboración que viene sosteniendo con el Gobierno de Tamaulipas, para frenar el avance del gusano barrenador del ganado en la región. Al respecto el rector de la institución, Dámaso Anaya Alvarado, dejó sentir, que no es un tema menor y requiere de la participación de todos.

Explicó que se requiere la participación de todos los sectores para poder erradicarlo, dado que a la fecha la plaga mantiene 160 casos activos en cinco municipios del sur de Tamaulipas, y acumula 435 contagios desde su detección en diciembre del año pasado.

El rector explicó que los contagios no es sólo tema de los ganaderos, ya hay casos en perros, y se puede presentar en humanos, en vida silvestre. Y precisó que debemos tener mucho cuidado todos.

La Universidad en este caso, está colaborando en las zonas más afectadas y participa con brigadas de estudiantes y especialistas. Además, en apoyo a la campaña impulsada por el Gobierno del Estado, la UAT mantiene su colaboración en las zonas más afectadas y que, en ello, participan brigadas de estudiantes y especialistas.

RECIBE GATTÁS A NIÑOS PARTICIPANTES EN RONDALLAS. – El alcalde Lalo Gattás recibió y felicitó a los niños victorenses, que participarán en el evento nacional de rondallas, a celebrarse el 16 y 17 de mayo en San Pedro Cholula, Puebla. De esta manera se estimula la participación de los escolares en eventos de tanta proyección como es el caso.

La rondalla infantil de la escuela primaria Epigmenio García actual tetracampeona de su categoría, fue atendida por el Jefe Edilicio. La comitiva estuvo encabezada por el director Profr. Carlos David Barrón Bocanegra e integrantes de la agrupación que dirige el Mtro. Jesús Montalvo Castillo. El encuentro tuvo lugar en la sala de Cabildo.

Ahí los esperaron el alcalde y la regidora Alexia Gamundi para desearles suerte en su participación. Cabe mencionar que para la rondalla de la escuela primaria Epigmenio García, este será su sexto concurso nacional, en los que ha obtenido cuatro títulos consecutivos en Monterrey, Nuevo León, San Pedro Cholula, Puebla, Jalapa, Orizaba, Veracruz y van por el primer lugar en el certamen a celebrarse en el estado de Puebla.