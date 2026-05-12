POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Mario Delgado exhibe su incompetencia

El Secretario de Educación Pública del Gobierno Federal, Mario Delgado Carrillo, protagonizó el peor de los ridículos, al declarar que los 32 titulares de la SEP de la República Mexicana, habían aprobado por “unanimidad” el recorte de 27 días al calendario escolar original, por cuestiones climatológicas de altas temperaturas y por la celebración del Mundial de Futbol 2026, cosa que no ocurrió. La propuesta institucional, que por cuestiones obvias era la postura del funcionario, no fue avalada por los responsables de la educación en las entidades.

Más allá, de que la mayor parte de los padres de familia y la sociedad en general, no viera con simpatía esas “vacaciones extraordinarias”, el acontecimiento en sí, envió el mensaje de que, “la instrucción del secretario, no es una orden absoluta”, como pudiéramos pensar. Asimismo, representa un fuerte golpe, a la ya de por sí debilitada estructura del pasado reciente que aun deambula en las secretarías y centros de poder heredados a la presidenta Sheinbaum.

En este país las cosas no suceden por casualidad. Los 32 titulares de Educación, tienen un jefe superior, que son los 31 gobernadores y la actual jefa de Gobierno de la CdMx, Clara Brugada, y estos a la vez están alineados al Gobierno de la República que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum. Así de sencillo.

La cuestión es que Mario Delgado no preguntó a quién debía, y “se la creyó”, en la teoría de que el secretario de Educación decide y manda.

Esa es la parte política de este episodio administrativo. En la otra cara de la moneda, está la falta de sensibilidad política, cuando dijo que las escuelas no eran “guarderías”, que su función es educar y formar, y no cuidar a los niños para que los papás puedan trabajar. ¡Que falta de empatía! Y que ¡Ausencia de inteligencia!

Delgado Carrillo defendió su postura, afirmando que después del 15 de junio “ya ni se enseña nada en las escuelas”. Para todos tuvo, no sólo para los maestros y el sistema, también para las empresas, a las que criticó por falta de flexibilidad laboral para sus trabajadores que son padres y madres. Y lo dijo así:

“El sistema económico actual es insensible, obliga a las familias a buscar donde dejar a sus hijos para poder trabajar”.

Definitivamente a Mario Delgado Carrillo, su partido Morena, debe quitarle el micrófono, porque entre más habla, más se hunde y de paso salpica a las siglas que porta. Porque arremetió contra los maestros, cuando dijo “ya ni se enseña nada después del 15 de junio” y acusa de insensibles al “sistema económico”, a los empresarios que son el principal sostén de este país.

Sin lugar a dudas, don Mario, “calladito, se ve más bonito”.

ENFERMERAS, MÁXIMA EXPRESIÓN DEL HUMANISMO: AVA. – En el Día Internacional de la Enfermera, el doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas reconoció a quienes hacen de su profesión la enfermería, externó su reconocimiento porque, “son la máxima expresión del humanismo”. “Es la mejor profesión para la integración social”. Esto lo expresó el mandatario durante la ceremonia cívica de honores, de este lunes.

El gobernador Villarreal, expresó; “No hay nada mejor para la integración social que la formación de una enfermera. En su formación profesional, en su vocación humanista, en su preparación, su presencia dentro de la familia y su presencia dentro de la comunidad influyen siempre positivamente a mejorar nuestro entorno social y de bienestar, estén en funciones en alguna institución de salud o simplemente integradas en la comunidad social”.

Este reconocimiento del gobernador adquiere doble importancia cuando proviene de quien ejerció la medicina y tuvo la oportunidad de observar muy de cerca la aportación de las y los profesionales de la Enfermería. En ese mismo marco Villarreal Anaya destacó que estos profesionistas, han contribuido en la consecución de los más altos niveles de vacunación en el estado, y con ello lograr que Tamaulipas siga siendo la única entidad sin casos de sarampión en 2026.

El gobernador Villarreal Anaya, mencionó que a pesar de los adelantos tecnológicos, el trabajo de la enfermera nunca podrá ser sustituido por la inteligencia artificial, “eso que ustedes proporcionan, que es la seguridad, el acompañamiento, cariño, amor, paciencia, atención humanista hacia los pacientes, a los que se deben y atienden…Eso nunca nos lo va a proporcionar la inteligencia artificial”.

El evento en cuestión, tuvo lugar en la explanada del Palacio de Gobierno. El mandatario estuvo acompañado de la presidenta del DIF Tamaulipas, doctora María S. de Villarreal.