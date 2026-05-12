Jornada de vacunación en Tamaulipas alcanza 95 por ciento de cobertura y amplía metas de aplicación

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 12 de 2026.- Durante la Semana Nacional de Vacunación, se logró una cobertura del 95 por ciento en todo el Sector Salud, aplicando más de 46 mil dosis de los diferentes biológicos que componen el esquema de vacunación dijo, Adriana Marcela Hernández Campos.

La Secretaria de Salud en Tamaulipas, informó que la jornada de vacunación que dio inicio el pasado 25 de abril, con el lema “Vacunar es Amar”, se extiende hasta el 31 de mayo, en donde se estima aplicar más de 87 mil dosis.

“En esta campaña se hace énfasis en la aplicación oportuna de la nueva vacuna del Virus Sincitial Respiratorio (VSR) para las personas gestantes”, dijo.

Cabe recordar que esta estrategia de vacunación 2026, va encaminada a aplicar la vacuna del Virus Sincitial Respiratorio (VSR) a las mujeres embarazadas que se encuentran en periodo de gestación, de la semana 32 a la 36, para inmunizar tanto a la madre como al recién nacido y protegerlo de enfermedades respiratorias graves y los riesgos de hospitalización.

En esta jornada puedes solicitar los siguientes biológicos:

* Recién nacidos: BCG y Anti hepatitis B.

* Menores de un año: Hexavalente acelular, Anti neumocócica, Rotavirus, COVID-19.

* Un año: Anti neumocócica, Triple viral (SRP).

* 18 meses: Triple viral, Hexavalente acelular, Anti hepatitis A.

* 4 años: Triple bacteriana (DPT).

* Población escolar: Virus del Papiloma Humano (VPH), Anti hepatitis B, TD (Tétanos y Difteria), SR (Sarampión Rubeola).

* Personas gestantes: después de la semana 20, Tdpa (Tétanos, Difteria, Tos ferina). Semana 32 a 36, VSR (Virus SincitialRespiratorio)

* 60 años y más: COVID-19, Antineumocócica conjugada.

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya y en coordinación con todo el Sector Salud, se fortalecerán las acciones para cumplir la meta después de que el secretario de Salud Federal, David Kershenobich Stalnikowitz, anunciara la ampliación de la jornada, y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, actualizó la meta a más de 87 mil dosis de las distintas vacunas en Tamaulipas.

Hernández Campos, hizo un llamado a la población para que acuda a la unidad de salud más cercana, sin importar la derechohabiencia, a aplicarse los biológicos correspondientes a su edad, ya que se tiene disponibilidad en todos los tipos de vacunas.