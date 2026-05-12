Impulsa UPRR la innovación e investigación con Jornadas Científicas Estudiantiles

Miguel Alemán, Tamaulipas.– Mayo 12 de 2026.- La Universidad Politécnica de la Región Ribereña (UPRR) fortalece la formación académica y científica de su comunidad estudiantil mediante espacios que promueven la investigación, la innovación y la difusión del conocimiento, como las Jornadas Científicas Estudiantiles, expresó su rector Héctor Díez Rodríguez.

Indicó que estas forman parte de las actividades alineadas a la Copa FutBotMX, organizada por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT), en la que participaron estudiantes de la Licenciatura en Administración, generación 2024, quienes presentaron los proyectos desarrollados durante el cuatrimestre enero-abril 2026.

Señaló que durante la actividad, las y los alumnos expusieron propuestas, investigaciones y proyectos que reflejan su capacidad de análisis, creatividad, innovación y trabajo en equipo. Asimismo, compartieron los resultados obtenidos a partir del esfuerzo realizado durante el cuatrimestre, mostrando soluciones e ideas orientadas a responder a diversas problemáticas desde su área de estudio.

Explicó que estas jornadas representan una oportunidad para que el alumnado fortalezca habilidades de comunicación, investigación y liderazgo, además de representar un espacio de intercambio de ideas que enriquecen su preparación profesional y los motivan a continuar desarrollando proyectos con impacto académico y social.

“En la UPRR promovemos espacios donde nuestras y nuestros alumnos puedan demostrar su talento, desarrollar proyectos innovadores y fortalecer su preparación académica para enfrentar los retos del futuro”, enfatizó.

Reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, por impulsar políticas y acciones que fortalecen la educación superior, la investigación y la generación de mayores oportunidades de desarrollo académico y profesional en beneficio de las nuevas generaciones.