Por: Raúl Terrazas Barraza

Comparecencias confirman logros de Américo

Dos secretarios más del Gabinete del Gobernador de Tamaulipas, doctor Américo Villarreal Anaya, comparecieron ante las y los Diputados de la Legislatura 66, para dar cuenta de los datos que presentaron las dependencias a su cargo en el Cuarto Informe de Gobierno entregado al Congreso del Estado a mediados de marzo pasado.

Ya casi se terminan las comparecencias y aunque se veía muy lejos la fecha para la última de ellas, la realidad es que, ya está a la vuelta de la esquina y será el día 19 de los corrientes, misma que llevará a la sesión plenaria al titular de Obras Públicas, ingeniero Pedro Cepeda Anaya.

Esta semana, fueron a hablar de sus temas, los titulares de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Hainz Becker Hernández y el Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, el primero de ellos, muy dinámico y con más datos de los que le pidieron, en tanto que, el segundo, muy cuestionado por las y los Legisladores de la oposición debido a las constantes fallas del servicio de la luz en muchas regiones de la entidad y los elevados costos, con todo y que Tamaulipas es una entidad que entrega mucha energía a otras entidades del país.

La dinámica de las comparecencias no cambió durante todo lo que llevan ese tipo de sesiones, fácil casi siempre para quienes llegan a Comisiones y un poco más complicada en el podio de la Sala de Sesiones del Congreso de Tamaulipas, en el entendido eso sí, de que, el objetivo previsto en la Legislación de que los funcionarios de la administración estatal sean llamados para que amplíen la información presentada en el documento entregado por el Gobernador Villarreal Anaya.

Al final de cuentas, nadie se quedará con dudas y en caso de que sea así, los usuarios de la curules del Congreso del Estado, pueden solicitar de forma específica a las y los secretarios del Gabinete aquellos datos que les sean útiles, ya que, después de la comparecencia del ingeniero Cepeda Anaya, que por cierto será interesante debido al impacto que tiene las obras públicas en la transformación de Tamaulipas, los diputados tienen que dedicar el. Mes y cachito que les queda para concluir los dictámenes que tienen pendientes.

Ya con todas las consideraciones que puedan hacerse desde la Legislatura, podría llegarse a una conclusión determinante, que las acciones del Gobierno de Tamaulipas responden al planteamiento previsto en el Plan Estatal de Desarrollo y que, la transformación está en marcha con resultados en todos los ámbitos, en especial la seguridad pública, programas de apoyo a las personas vulnerables, educación medio ambiente, energía y obras pública.

Además, que, el Gobernador Villarreal Anaya cumplió en tiempo y forma con su atribución de dar a conocer el estado que guarda su administración en el cuarto año de Gobierno y que, al mismo tiempo sirve de soporte para el seguimiento de actividades, programas y obras que en este 2026 ampliarán la transformación propuesta por el Mandatario.

Recordar que las sesiones del actual período ordinario, concluyen el 30 de junio próximo y luego vendrá un período de receso Legislativo muy largo, al que ahora sí, diputadas y diputados buscarán sacarle el mejor provecho político posible, porque, para cuándo estén de nuevo en su chamba Legislativa, ya habrá comenzado el proceso electoral que servirá para elegir a nuevos alcaldes y diputados locales.

Los otros

Después de que el secretario de Educación, Doctor Miguel Ángel Valdez García estuvo en la capital del país, para definir desde el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU, el asunto de la fecha para la conclusión del ciclo escolar, tuvo una reunión de trabajo con el dirigente de la Sección 30 del SNTE, profesor Arnulfo Rodríguez Treviño

Lo hicieron para revisar asuntos pendientes en las agendas de coordinación, entre patrón y trabajadores, ya que, el fin es común impulsar siempre la transformación educativa impulsada por el Gobernador Américo Villarreal Anaya.

Según la versión del propio secretario de Educación, el diálogo es la mejor divisa que tienen con la parte sindical e hizo ver que colaboradores de ambas partes trabajan en coordinación efectiva para que nada se intrinque y puedan cumplirse al cien las acciones contempladas en los programas de trabajo.

También en asuntos educativos, pero, universitarios, el Rector Dámaso Anaya Alvarado recibió en su despacho a l grupo de estudiantes que se van en intercambio internacional a Orlando, Florida, dentro del programa Disney Cultural Exchange 2026, para que los seleccionados puedan aprender inglés en ese sitio, en el cual participarán en actividades de operación y servicio para su formación profesional.

Se dice muy rápido y muy fácil, pero, la verdad de las cosas es que, el impulso de la UAT a estas acciones, cambian la vida de los estudiantes, por ello, siempre que se trata de ventanas de oportunidad, todos los estudiantes deben de estar prestos incorporarse porque tendrán experiencias que fortalecerán sus habilidades, ampliación del aprendizaje y sobre todo a enriquecer su visión del mundo.

Queda bien claro que la Universidad que tiene a su cargo Anaya Alvarado hace la parte que le corresponde, al hacer valer los acuerdos y convenios internacionales que tiene con instituciones educativas y organizaciones que con gusto participan en los programas educativos de la UAT, ya que, siempre habrá una respuesta positiva cuando se sabe solicitar apoyo educativo.