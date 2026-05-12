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Fortalece Gobierno de Tamaulipas infraestructura de salud con modernización del CREE

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 12 de 2026.-Con una inversión de 20 millones de pesos, el Gobierno del Estado, encabezado por Américo Villarreal Anaya, continúa impulsando obras que fortalecen la infraestructura de salud en beneficio de las familias tamaulipecas.

A través de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), a cargo de Pedro Cepeda Anaya, los trabajos de ampliación y remodelación del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en Ciudad Victoria están casi al cien por ciento.

El secretario mencionó que la obra tiene como objetivo brindar espacios más modernos, funcionales y dignos para la atención integral de personas con discapacidad y pacientes que requieren servicios especializados de rehabilitación, terapia y educación especial.

“La ampliación de este centro de rehabilitación permitirá mejorar la calidad de los servicios, optimizar las áreas de atención y ofrecer instalaciones seguras para usuarios, familiares y personal médico”, refirió el titular de la SOP.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado reafirma su compromiso de seguir construyendo infraestructura con sentido humano, enfocada en elevar la calidad de vida de las y los tamaulipecos.

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