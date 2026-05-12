DIF Tamaulipas mantiene abierta campaña gratuita de mastografías y papanicolaou

-La jornada de prevención “¡Observa, toca y acciona!” estará disponible hasta el 29 de mayo en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 12 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud de las mujeres tamaulipecas, el Sistema DIF Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, mantiene vigente la Campaña de Mastografía, iBreastExam y Papanicolaou “¡Observa, toca y acciona!”.

La jornada médica, completamente gratuita, estará disponible hasta el próximo 29 de mayo y está dirigida principalmente a mujeres en edad reproductiva de los municipios de la zona centro del estado, promoviendo la detección oportuna de enfermedades como el cáncer de mama y cáncer cervicouterino.

Los estudios se realizan en un horario de 8:00 a 13:00 horas en las instalaciones del Sistema DIF Tamaulipas, ubicadas en la Calzada General Luis Caballero número 297, colonia Tamatán, en Ciudad Victoria.

Para el estudio de Papanicolaou pueden participar mujeres mayores de 18 años con vida sexual activa, mientras que las mastografías están dirigidas a mujeres de entre 40 y 69 años de edad.

Entre las recomendaciones para quienes acudirán a realizarse una mastografía, se pide asistir con aseo general y evitar el uso de desodorante, talco o perfume.

En el caso del Papanicolaou, se solicita acudir con aseo general, presentarse al menos ocho días después de concluir el ciclo menstrual y evitar relaciones sexuales durante los tres días previos al estudio.

Las interesadas deberán presentar copia de INE, CURP y comprobante de domicilio. Para mayores informes o agendar una cita, pueden acudir directamente a las instalaciones del DIF Tamaulipas o comunicarse al teléfono 834-318-14-00, extensión 58752.