Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Festejo ATM por el altiplano tamaulipeco

*Y se celebró entre buena comida, mariachis y bonitos regalos…

Prácticamente los municipios de Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave, de esta región semiárida, aventaron la casa por la ventana para conmemorar el día 10 de mayo “Día de las Madres”, pues son ellas la fortaleza del hogar y de esta vida al Patrimonio de la Humanidad, destacando así su gran aportación en cada uno de este municipio en beneficio de todas y todos.

Tanto Rene Lara Cisneros, como Maricela Rodríguez González, Sindy Paouleth Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, en ese orden ya anunciados líneas arriba, estuvieron siempre atentos en atender a todas las reinas del hogar de su municipio. Hubo de todo, regalos, música y muchos premios de consolación. Aparte hubo refrigerio que les obsequió cada edil y lo mismo en esta ocasión una rifa muy satisfactoria para las madres de familia.

Cabe destacar que los regalos fueron bastante importantes como refrigeradores, estufas, tanque de gas, salas, comedores, microondas, aparatos electrodomésticos, mini Split y muchos otros más, y en algunos municipios como en Bustamante y Jaumave, la gente a pesar de la lluvia que azotaba en esos momentos no se movía, estaban muy entusiasmadas y no les importó algún resfriado u algún pequeño malestar por lo frío del agua. Ahí estuvieron sentadas esperando los regalos importantes que les obsequia la y el edil de estos dos municipios.

En Jaumave hubo un premio mayor que se rifo, un solar para su patrimonio familiar en la Colonia Los Presidentes, lo que sigue demostrando el gran apoyo para la mujer, pues ocupa un lugar muy importante en el corazón del alcalde Manuel Báez Martínez y de la presidenta del Sistema DIF Municipal, señora Yesenía Huerta de Báez.

Sobre la lluvia que azotó ese día, al contrario bien bendecidas todas las mamas por tanta agua y que tanta falta hace por esta región semiárida. Así las cosas allá por el altiplano tamaulipeco ese día 10 de mayo, por lo que desde este espacio las y los munícipes les desearon a todas ellas. Enhorabuena y muchas felicidades porque son ellas las Reinas del hogar en cada uno de estos municipios de la región. Además son las más importantes para su municipio, pues les reconocen el amor, la entrega y el papel fundamental que desempeñan las madres dentro de las familias, y obviamente por el papel fundamental que desempeñan como pilares de la sociedad.

NOTAS CORTAS

1.- ¡Muchas felicidades a todas las maestras y maestros en su día!

Es así que, las y los alcaldes del altiplano tamaulipeco, es decir, Rene Lara Cisneros, Maricela Rodríguez González, Sindy Paouleth Monita Ramírez y Manuel Báez Martínez, de Tula, Bustamante, Palmillas y Jaumave, respectivamente, previo a su día 15 de mayo, reconocen la invaluable labor, vocación y dedicación que diariamente muestran en las aulas para formar a las futuras generaciones de su municipio.

Su trabajo es fundamental para la construcción de una mejor sociedad y el desarrollo de la región.

¡Gracias por su inigualable labor educativa! Coincidieron.

2.- Es la neta camioneta como dice la chaviza. Ni enfermera es y ni abogado es en Miquihuana. Usted me entiende verdad a quienes me refiero. Qué poca vergüenza, pero Dios los hace y ellos se juntan.

3.- Sin salirnos del radar, vale la pena mencionar que en Casas, su alcalde, Beto Hinojosa y su señora esposa, Cinthya Ruiz de Hinojosa, no se midieron en festejar también a las Reinas del Hogar de ese municipio, donde con mucha alegría, música, regalos y momentos inolvidables, celebraron a quienes son el corazón de cada hogar: nuestras mamás Casenses, dijo el joven alcalde. Gracias por acompañarnos, por compartir sus sonrisas y por hacer de esta gran fiesta un evento lleno de cariño y unión familiar, agregó.

Reconocemos y agradecemos profundamente todo el amor, esfuerzo y dedicación que cada mamá brinda día con día a sus familias y a nuestro municipio. Enhorabuena a todas las mas en su dia, añadió.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.