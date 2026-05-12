Avanza construcción y remodelación de canchas de futbol en Ciudad Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 12 de 2026.- Como parte de las acciones e inversión del programa federal y estatal del Mundial Social 2026, además del impulso del Gobierno de Tamaulipas por instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, continúan en Ciudad Victoria los trabajos de construcción y remodelación de canchas de futbol en diferentes sectores de la capital.

Las obras se realizan a través de la Secretaría de Obras Públicas en coordinación con el Instituto del Deporte de Tamaulipas, con el objetivo de fortalecer la infraestructura deportiva y brindar mejores espacios para la práctica del futbol.

Manuel Virués Lozano, director del Instituto del Deporte de Tamaulipas, quien ha seguido de cerca estos trabajos, indicó que uno de los proyectos con mayor avance se desarrolla en la Unidad Deportiva Norponiente, donde ya toma forma la nueva cancha de futbol 11, misma que contará con pasto sintético de primer nivel, además de iluminación y bancas para jugadores y cuerpos técnicos.

La obra busca brindar un espacio moderno y funcional para entrenamientos, torneos y actividades deportivas de la comunidad, beneficiando principalmente a jóvenes y ligas locales que diariamente utilizan este complejo deportivo.

Por otra parte, comentó que en la Unidad Deportiva Revolución Verde, considerada uno de los principales puntos del futbol en Ciudad Victoria, también avanzan los trabajos para la construcción de dos canchas de Futbol-5.

Estas nuevas áreas tendrán pasto sintético, sistema de iluminación y equipamiento necesario para su correcto funcionamiento, permitiendo ampliar la infraestructura deportiva en una de las zonas con mayor actividad futbolística de la ciudad.

En cuanto a las remodelaciones, también presentan importante avance los trabajos en la cancha Enrique Borja de la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, así como en la cancha Américo Amigo de la Unidad Deportiva Siglo XXI.

Con estas acciones, Virués Lozano destacó que el Gobierno de Tamaulipas a cargo del gobernador Américo Villarreal Anaya, busca fortalecer los espacios deportivos de Ciudad Victoria y diferentes municipios, rumbo a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, además de fomentar la práctica del futbol y mejorar las condiciones para miles de deportistas y familias que utilizan diariamente estas instalaciones.