SEDENER y Eservices invitan a participar en los Webinars para el sector gasolinero

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 11 de 2026.- Con el objetivo de fortalecer el conocimiento y cumplimiento regulatorio en el sector energético, la Secretaría de Desarrollo Energético de Tamaulipas (SEDENER), en colaboración con la empresa Eservices, invita a empresarios, gasolineros, estaciones de servicio y público interesado a participar en los Webinars en materia de Petrolíferos.

Como parte de esta iniciativa, se llevará a cabo el quinto webinar titulado “La Importancia de cumplir con las obligaciones de controles volumétricos”, el cual será impartido por Emmanuel Quevedo Reyes de AVALON Informática y Servicios.

La sesión se realizará el próximo miércoles 13 de mayo de 2026, en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro), a través de la plataforma digital ClickMeeting.

Esta capacitación tiene como propósito exponer los elementos para el adecuado control volumétrico en las estaciones de servicio, con información actualizada y con la adecuada orientación técnica para las estaciones de servicio, y en general, para el sector de los petrolíferos, contribuyendo al cumplimiento de la regulación vigente y al fortalecimiento del sector energético en el estado.

Las personas interesadas pueden registrarse en el siguiente enlace: https://eservicesmexico.clickmeeting.com/sedener-eservices-la-importancia-de-cumplir-con-las-obligaciones-de-controles-volumetricos-/register?utm_id=97758_v0_s00_e0_tv2_a1den5euu9h845&fbclid=IwY2xjawRvB3hleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE3UlhrYzNwTktpYVhzVEFxc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmKOb8Hsfou3ioMavgief164-lcXdZArgqFBMxlFyzrIhCi-2X3z2b3rGmfR_aem_M-tchvNFRYaSjNBFx9ZR2A

Con estas acciones, la SEDENER reafirma su compromiso de impulsar el desarrollo energético de Tamaulipas mediante la capacitación continua y el acercamiento con los distintos actores del sector.