Logran estudiantes de la zona ribereña certificación internacional de inglés

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 11 de 2026.- Estudiantes de tercer grado de secundaria de diversas escuelas de la zona ribereña obtuvieron su certificado del idioma inglés, al haber acreditado con éxito el Young Learners Benchmarking, prueba interactiva creada por Pearson, empresa británica dedicada a la educación, publicación, evaluación y aprendizaje de este idioma.

A través de la Supervisión de Inglés, perteneciente a la Subsecretaría de Educación Básica, se llevó a cabo la entrega de certificados a estudiantes que concluyeron exitosamente su proceso de certificación en el ejercicio 2025, informó la subsecretaria Nora Hilda de los Reyes Vázquez.

Compartió que el propósito de esta prueba es que las y los estudiantes adquieran los conocimientos necesarios para participar en prácticas sociales del idioma inglés, tanto de forma oral como escrita, cumpliendo con los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) desde una perspectiva humanista y colaborativa, vinculando los contenidos con situaciones reales y el contexto cultural.

Subrayó que esta acreditación internacional en el idioma inglés permitirá a las alumnas y los alumnos acceder a mayores oportunidades académicas en el futuro, al dominar uno de los lenguajes fundamentales de la comunicación universal.

Destacó que el Gobierno de Tamaulipas, que dirige Américo Villarreal Anaya, mediante la Secretaría de Educación, a cargo de Miguel Ángel Valdez García, impulsa acciones encaminadas al fortalecimiento de esta lengua extranjera, toda vez que la ubicación estratégica y la cercanía con Estados Unidos requieren que las niñas, los niños y los jóvenes cuenten con herramientas para su desarrollo educativo.