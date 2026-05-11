Llevó el Lic. Alfredo Vargas Brigada Médica al Ejido “La Libertad” de Ciudad Victoria

Con gran éxito, el pasado 9 de mayo se llevó a cabo en el Ejido La Libertad de Ciudad Victoria, una gran brigada médica promovida por el Lic. Alfredo Vargas González, en su calidad de Presidente de la Fundación Qishle.

Esta muestra de compromiso social y humanismo por parte del Lic. Alfredo Vargas González permitió atender a no menos 300 vecinos del Ejido La Libertad, quienes fueron beneficiados con entrega de lentes, medicamentos, electrocardiogramas, ultrasonidos, atención dental, estudios óseos y de laboratorios, entre otros servicios más de salud totalmente gratuitos.

El licenciado Alfredo Vargas, reiteró el compromiso de la Fundación Qishle de seguir atendiendo a sectores vulnerables de distintos municipios, que no tienen acceso a una salud pública de calidad, dada la importancia imperativa que revisten los servicios médicos.

En esta jornada quedó demostrado una vez más, el altruismo con el que trabaja el Lic. Alfredo Vargas, a favor de familias más vulnerables que requieren buenos servicios de la salud.

Cabe hacer mención que dentro de estas Brigadas Médicas de la Fundación Qishle se están programando acercar los distintos servicios para familias del municipio de Jiménez y Soto la Marina, cuyas fechas se darán a conocer oportunamente.