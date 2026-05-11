Por: Raúl Terrazas Barraza

El revés técnico, clases hasta julio

Ell conductor de la educación pública en México y al mismo tiempo responsable de los principios de la Nueva Escuela Mexicana, Mario Delgado Carrillo, dio un revés técnico contundente a la afirmación de que el ciclo escolar se terminaría el cinco de junio próximo y citó que siempre si será conforme al calendario escolar vigente, es decir, hasta el 15 de julio.

Desde la parte de maestros y alumnos que ya se veían con muchos días fuera de la escuela en este período de verano, como consecuencia de la realización del campeonato Mundial de Fútbol 2026 que organizan los países del Tratado del Libre Comercio, Canadá. México y USA.

Desde la óptica de los maestros, siempre les sonó demasiado sencilla la determinación y como la presidenta de la República, Doctor Claudia Sheinbaum Parado, dijo que el asunto sería revisado, que hubiese un reversazo no fue motivo de sorpresa, incluso, hasta se dice ya que ganaron los padres de familia, debido a su preocupación de cómo harían para el cuidado de sus hijos durante casi mes y medio que se adelantaría la terminación del ciclo escolar.

Es debido a esto último es que, el nuevo acuerdo del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, CONAEDU, que analizó este lunes de manera concienzuda el impacto en la sociedad de concluir antes el ciclo escolar a principios de junio y dijeron que, dejarlo hasta el 15 de julio sirve para dar certeza y estabilidad a millones de familias mexicanas que están organizadas de forma cotidiana en función del calendario escolar.

Obvio, de acuerdo a la versión difundida en medios de comunicación por el secretario de Educación Federal, se toma en cuenta el derecho superior de las niñas, niños y adolescentes a educación integral, mediane la preservación de los 185 días contenidos en el calendario escolara original, vigente desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación del nueve de junio del año pasado.

Entonces, como luego dicen las niñas, no hay de piña, ni para ellas ni para los niños, las clases serán como están planeadas y debe hacerse extensivo con urgencia a los bachilleratos, porque, al menos del de CBTIS, ya se hacían de vacaciones dentro de 20 días, no le hace que los programas educativos no se alcancen a ver, al fin y al cabo, es en CBTIS en las instituciones donde más faltas acumulan los docentes, sin que nadie les diga nada.

Son los propios estudiantes quienes critica a sus mentores, porque muchos de ellos faltan, faltan y faltan, como para llevar la contra a quienes están a favor de la educación y más educación, aunque, como siempre la culpa no es el de no da clases, sino de quienes permiten que eso suceda, es decir, las y los directores de los Centros de Bachillerato Industrial y de Servicios.

En algún momento el secretario de Educación de Tamaulipas, Doctor Miguel Ángel Valdez García, dijo que llevaría a cabo una revisión a fondo del sistema de bachillerato de los CBTIS, para poner fin a los negocios que se hacen con las y los alumnos a quienes obligan a tomar cursos y llevar recursamiento de materias, para tener ingresos económicos que quien sabe a dónde vayan a parar.

Los otros

Este 12 de mayo es el Día Internacional de la Enfermera, por ello, los honores a la Bandera realizados en el Patio central del Palacio de Gobierno, este inicio de semana, el gobernador, Doctor Américo Villarreal Anaya, hizo un reconocimiento a quienes desempeñan la profesión más humanista y porque en el Tamaulipas actual con su trabajo contribuyeron al logro del nivel más alto de vacunación, para que la entidad se mantenga como única en el país sin casos de sarampión confirmados.

En la ceremonia de Honores a la Bandera acudieron la Doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas, los titulares del Poder Judicial, Magistrada Tania Cotreras López y del Legislativo, Diputado Sergio Ojeda Castillo, presidente de la mesa Directiva del Congreso del Estado, la secretaria de Salud, Doctora Adriana Hernández Campos y la directora General de Enfermería, licenciada Irma Barragán Alvarado.

En su intervención tras los Honores de Ordenanza a la Bandera Nacional, el Escudo de Armas de Tamaulipas, el Juramento a la Bandera, la lectura de efemérides nacionales y estatales, el Gobernador de la entidad, señaló que pese a los adelantos tecnológicos, el trabajo de una enfermera nunca podrá ser sustituido, porque ni la inteligencia artificial podrá proporcional elementos que las enfermeras sí, seguridad, acompañamiento, cariño, amor, paciencia, atención humanista hacia los pacientes, a quienes se deben y a los que atienden.

La doctora Hermández Campos, luego de agradecer el respaldo del Gobernados a la dependencia que ella dirige, expuso que se cuenta con enfermeras y enfermeros que respaldan el sentido humano que transforma a Tamaulipas e hizo ver que, en las instituciones de salud serán siempre pilar para la atención médica y la prevención.

En otro momento, la Directora de Enfermería, comunicó que el lema de la celebración del Día Internacional de la Enfermera es, Nuestras enfermeras. Nuestro futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas.

En tanto que, a nombre de las enfermeras homenajeadas, la profesionista con más de 33 años de experiencia, Yadira Jiménez Córdova del Hospital Infantil de Tamaulipas con palabras emotivas agradeció al Gobernador Villarreal Anaya el reconocimiento y la posibilidad de compartir el espacio cívico de los Honores, las motiva a continuar desempeñando su labor con pasión, compromiso y profundo sentir humano.

El Día Internacional de la Enfermera, este 12 de mayo, es en honor a Florence Nightingale, considerada la fundadora de la enfermería moderna en el mundo, quien vivió entre1820 y1910, centrándose en profesionalizar la enfermería, elevándola a una disciplina científica basada en la higiene, la organización y el cuidado integral.

Su mayor logro fue reducir drásticamente la mortalidad en la guerra de Crimea mediante la limpieza y ventilación de hospitales. Creó en 1860 la Escuela de Entrenamiento Nightingale en el Hospital Saint Thomas en Londres, donde sentó las bases académicas y profesionales de la enfermería moderna

Fue conocida como, la Dama de la Lámpara, por sus interminables rondas nocturnas cuidando a los soldados, convirtiéndose en un símbolo de compasión y dedicación. Además, fue pionera en la epidemiología y la estadística sanitaria, porque con datos demostraba que la mayoría de los soldados morían por enfermedades prevenibles y no por heridas de combate, de manera que influyó en muchas reformas de salud pública.

También por el impacto de sus acciones con enfoque humanitario e higienista, inspiró la creación de la Cruz Roja Internacional.