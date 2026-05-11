Dialogando

Por: Roberto Olvera Pérez

Coahuila en la mira de Donal Trump

*Sí, sí, tengo visa: Américo

Según fuentes de todo crédito del departamento del FBI con sede en San Antonio, Texas, se afirma que hay más de 50 coahuilenses entre políticos, policías y empresarios que les han quitado o retenido la visa de turista y ya no pueden pasar ni enlatados, sobre todo los que aspiran a un cargo de elección popular y que traen un prietito en el arroz gringo. Al menos que se brinquen el charco de mojarras.

Trasciende según la agencia de inteligencia gringa, que los personajes afectados por la revocación del documento migratoria, son sujetos de sospecha que han cometido algún delito, ante el departamento de Estado de EEUU. Así que los que están en esa misma situación que pongan sus barbas a remojar por corruptos, porque la tijera del “pelo de zanahoria” anda bien afilada.

Y el corte anda parejo por allá, sobre todo los que están metidos en temas de inseguridad. O aquel que ha falseado información y para los Estados Unidos es un delito grave.

Hasta lo que se sabe aquí en Tamaulipas, solo se conoce la revocación de visas de turismo, al actual diputado federal Mario Alberto López Hernández “La Borrega”, que anda salpicando aquí y allá y sin prueba alguna. Anda todo loco, destanteado y no encuentra la brújula.

Sin embargo, al cuestionársele al gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya al respecto, dijo: que cuenta con su visa, sin que se le sea retirada por autoridades estadounidenses. Esto lo dijo este lunes por la mañana después de celebrar los Honores a la Bandera.

Y agregó: “Sí, sí, tengo visa. He estado asistiendo a varios actos en Estados Unidos. Hemos ido a la Reservación Nacional de la ONU a estar hablando de la 2030. Hemos tenido giras por el estado de Texas, en San Antonio”.

Lucy y Lalo festejan en grande a las reinas del hogar de Victoria

Con todos los honores que se merecen las mamas de Ciudad Victoria, el alcalde Lalo Gattás y su señora esposa Lucy de Gattás, presidenta del Sistema DIF, festejaron en grande el Día de las Madres con la asistencia de más de mil mamás, lo que celebraron con música, cena y obsequios para todas las presentes.

«Hoy no solo venimos a felicitarlas si no también a reconocer que son el pilar de la familia y la sociedad. Las mamás son ejemplo incondicional y por eso las honramos» dijo en su mensaje.

Gattás reiteró, a nombre propio y de su esposa Lucy, seguir trabajando por el bienestar y derechos de la mujer, especialmente de las jóvenes, adultas y de la tercera edad que guían los hogares victorenses y son ejemplo a seguir.

Las asistentes disfrutaron de un agradable convivio con música y rica cena que ofreció el gobierno municipal con el apoyo de todas las áreas administrativas para retribuirles la confianza, apoyo y labor que realizan en beneficio de la sociedad con cuidar, educar y formar buenos ciudadanos para la Capital del Estado. Enhorabuenas a todas las mamas en su día, añadió el edil victorense.

NOTAS CORTAS

1.- Muy atento vimos este lunes por la mañana en los Honores a la Bandera encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, al titular de las Oficinas Fiscales, Marcelo Olán Mendoza, donde en el marco del Día Internacional de la Enfermería se reconoció la gran labor del personal de salud que día con día trabaja con compromiso y vocación por el bienestar de las y los tamaulipecos.

Gracias al esfuerzo de cada enfermera, enfermero y brigadista, Tamaulipas continúa destacando a nivel nacional en vacunación y atención preventiva, siendo además el único estado donde el sarampión no se ha extendido. Dijo.

Mi reconocimiento y gratitud para quienes dedican su vida al cuidado de los demás. ¡En Tamaulipas la salud avanza con trabajo, compromiso y humanismo! Agregó.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco.