Convenios potencian el turismo de Tamaulipas

—La Secretaría de Turismo impulsa la proyección y mayor visibilidad de los destinos turísticos de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 11 de 2026.- Desde la promoción regional hasta el impulso a la conectividad aérea y una mayor proyección de la oferta turística de Tamaulipas, se concretaron durante el Tianguis Turístico 2026, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.

Explicó que con sus homólogos de San Luis Potosí se establecieron las bases de colaboración y los mecanismos de coordinación para detonar el desarrollo turístico regional, implementando de manera conjunta acciones orientadas al crecimiento, promoción, diversificación y difusión de la oferta turística de ambos estados.

Indicó que con ETN Turística Lujo SA de CV (Transportes ETN) se fortalecerá la participación conjunta en eventos y acciones de promoción, con el objetivo de posicionar al sur de Tamaulipas en distintos mercados nacionales e internacionales y consolidarlo como un destino atractivo.

Asimismo, se concretó un acercamiento con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) para promover el turismo mediante estrategias conjuntas, entre ellas la participación en el Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo en noviembre en Tampico.

En materia de conectividad aérea, destacó las reuniones sostenidas con Aeroméxico (Aerovías de México SA de CV), el Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (CONEXTUR) y Viva Aerobus (Aeroenlaces Nacionales SA de CV).

Señaló que se impulsará la proyección de los municipios del sur de Tamaulipas más allá de las fronteras, posicionándolos como uno de los destinos turísticos más importantes del país, destacando su riqueza cultural, museos, espacios recreativos, historia y gastronomía, entre otras más.

“Con todas estas acciones buscamos mayor promoción, difusión y posicionamiento en mercados turísticos nacionales e internacionales, fortaleciendo nuestra competitividad y atractivo como destino de alto potencial, por esto y más, Tamaulipas Seguro te Enamora”, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.