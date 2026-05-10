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Rector de la UAT reconoce a las madres universitarias y tamaulipecas

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En un mensaje a través de redes sociales, el rector Dámaso Anaya destacó que las madres representan una de las mayores fortalezas de las familias y de la sociedad.

Ciudad Victoria, Tam.- 10 de mayo de 2026.- En el marco de la celebración del Día de las Madres, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, compartió a través de redes sociales un mensaje de felicitación y reconocimiento dirigido a todas las madres universitarias y tamaulipecas.

En su mensaje, destacó que las madres representan una de las mayores fortalezas de las familias y de la sociedad, reconociendo el esfuerzo diario de quienes cuidan, acompañan, trabajan, enseñan y permanecen presentes en cada etapa de la vida.

Señaló que ser madre significa entrega, amor, fortaleza y una enorme capacidad para salir adelante, además de representar un ejemplo permanente de dedicación y compromiso para las nuevas generaciones.

Asimismo, expresó que dentro de la Universidad y en todo Tamaulipas existen historias de superación y esperanza que no podrían entenderse sin la presencia y el apoyo de una madre, reconociendo especialmente a las docentes, trabajadoras, estudiantes, administrativas y a todas las mujeres que dejan huella con su ejemplo y vocación.

De igual forma, reafirmó el compromiso de la UAT de seguir impulsando una visión humanista y cercana a las familias, destacando el importante papel que desempeñan las madres en la formación de valores y en la construcción de una sociedad más solidaria y unida.

Finalmente, el rector expresó su agradecimiento y envió una afectuosa felicitación, con cariño y reconocimiento, a todas las madres tamaulipecas y universitarias.

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