Gasolinera del Pueblo en Soto la Marina dentro de los mejores precios de combustible del estado

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Mayo 10 de 2026.- Este domingo 10 de mayo entran en vigor los nuevos precios de los combustibles en la Gasolinera del Pueblo ubicada en la comunidad de La Pesca, Municipio de Soto la Marina, para colocarse como una de las estaciones de servicio con mejores precios en el estado.

El precio de diésel será de 27 pesos por litro, mientras que el de la gasolina regular se mantendrá en 22.97 pesos por litro.

Estos montos derivan de los acuerdos entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el sector gasolinero del país, para estabilizar los precios de los combustibles y proteger la economía de las y los mexicanos.

El pasado 28 de abril, se dio el primer acuerdo para mantener el precio del diésel en un máximo de 28 pesos por litro; para el 4 de mayo, se hizo un nuevo anuncio donde se acordó reducir paulatinamente el precio del diésel, para llegar a 27 pesos como máximo por litro.

Cabe mencionar que la Gasolinera del Pueblo, había mantenido, desde marzo de 2026 un precio de 27.73 pesos por litro de diésel, cumpliendo cabalmente con el primer acuerdo, y derivado del segundo anuncio del 4 de mayo, es que este 10 de mayo entrará en vigor el precio de 27 pesos por litro.

Desde el Gobierno del Estado de Tamaulipas, se refrenda el compromiso de fortalecer los acuerdos establecidos por el Gobierno de México, para beneficiar a la población, al sector social y a los usuarios de la Gasolinera del Pueblo de La Pesca.