Por: Raúl Terrazas Barraza

Día de las Madres, la gran celebración

Es 10 de mayo, un día muy especial para las y los mexicanos, porque si a alguien se honra más en esta nación, es a las mamás, quienes, pese a ya no estar siempre en casa, como en el pasado, porque debieron de salir a trabajar para mejorar los ingresos familiares son el foco de atención de hijos, esposos y amistades.

El festejo para las madres comienza ya desde días antes y, participar en ellos, es asunto también de gobernantes, directivos de dependencias gubernamentales y de empresas, más en este año, porque el día 10 cayó en domingo y eventos como el realizado por el Gobierno del Estado y el DIF, que presiden el Doctor Américo Villarreal Anaya y su esposa la Doctora María de Villarreal de forma respectiva, tuvo lugar en el municipio de Abasolo, hace unos días.

Para el sector comercial es Día de las Madres es una fecha fundamental para las ventas, de ahí que, con anticipación se realizan promociones y se dan a conocer ofertas para que, los hijos y maridos ´puedan contar con alternativas buenas y con precios especiales, para llevar presentes a las Mamás.

Desde este sábado, centros comerciales, tiendas de regalos, autoservicio y departamentales, pastelerías, las de la zona centro de la ciudad, restaurantes y salones de eventos tuvieron un gran movimiento y se espera que, este domingo todo esté abarrotado porque las personas, pese a las dificultades económicas, están prestas a festejar a las madres de familia a como dé lugar.

En el escenario actual, el 10 de mayo en el país ya no es una celebración tradicionalista, es un fenómeno impactado por la modernidad tecnológica y los nuevos paradigmas sociales, incluso, pueden identificarse pilares que definen la evolución de esta de las celebraciones, entre otros la digitalización del afecto y el comercio, el perfil que tiene la actual madre mexicana, los datos que envuelven a la fecha y desde luego las tensiones a las que se enfrenta la sociedad.

En el primer caso, el cambio más significativo no está en el qué regalar, sino en el cómo, si se considera que los artículos ya no se compran en la tienda física, ahora es en las plataformas electrónicas y las entregas se hacen bajo el esquema del último kilómetro, de manera que las aplicaciones de venta hacen que el afecto cruce fronteras geográficas en muy poco tiempo.

Se aprecia además que los regalos tradicionales como electrodomésticos y flores son desplazados al incorporar como regalos experiencias digitales o bienestar a partir de suscripciones de entretenimiento, certificados para servicios de spas o viajes, los cuales se pueden comprar desde cualquier teléfono móvil y enviarse por el mismo conducto.

Respecto a la evolución del perfil de la madre, aquello único que no cambia es el sentimiento de gratitud, sin embargo, el motivo sí, porque ahora se reconoce el esfuerzo individual, al darse más peso al trabajo de la mujer que busca equilibrio entre vida profesional, personal y materna, que al de jugar un papel de madre sufrida y abnegada.

Además, entran en el juego de la celebración, la nuevas maternidades, porque aparece la diversidad, es decir, madres solteras por elección, de familias homoparentales y aquellas que se refieren a maternidad compartida, ésta última es en la que, los padres o parejas son corresponsables y no solo una ayuda. Incluso, hasta se podría agregar a las que tienen perrijos.

Sobre el punto de la fecha, 10 de mayo como un fenómeno de datos, el sentido en una sola dirección, que se puede medir en tiempo real, porque las redes sociales son un tipo de archivo vivo, por la tendencia a enviar fotos de otras ápocas, pero, que corresponde a las madres de hoy generándose un sentimiento a partir de las imágenes digitales que circulan en las redes.

Con el uso del WhatsApp se puede generar toda una logística familiar, la cual ha desplazado a la planificación tradicional, de manera que se realizan reuniones en un tris, aunque más complejas.

En contraparte también producto de la modernidad, la celebración del 10 de mayo marca una creciente resistencia a los excesos en la comercialización, por ejemplo, de utensilios de cocina y electrodomésticos, por regalos que impacten en la autonomía de la mujer, no aquellos que las atan.

La otra parte de la celebración del Día de la Madre, es aquella que surge desde la tristeza del corazón de quienes, por azahares del destino, perdieron a sus esposas y madres, pero, que son recordadas eternamente porque cumplieron a cabalidad con su misión en la vida que les tocó y cuya huella no se borrará jamás ni del corazón ni de la mente.

Es fecha para celebrar la condición de madres que tuvieron personas como María del Pilar Calanda de Terrazas, María Kuri de Terrazas y Minerva Barraza de Terrazas que dieron vidas a la vida, porque formaron familias sólidas que les recuerdan siempre.

Ahora bien, sí, para concretar la evolución del Día de la Madre, se piensa en la herramienta como dimensión, entonces la que se usaba antes era la llamada por teléfono o la visita, ahora, es videollamada, redes sociales o Apps. Si se piensa en regalos, ya no son cosas de cocina, es tecnología y experiencias de bienestar.

En el caso de la dimensión del sentimiento pasó del enfoque tradicional de veneración y sacrificio a reconocimiento y empatía y respecto a la logística como forma de celebrar, ya se quedó muy atrás la comida en la casa de la abuela y ahora se usa la reservación en línea o la entrega de banquetes a domicilio.

Feliz Día de las Madres a las tamaulipecas de todos los rincones del estado.