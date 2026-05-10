Atrae Tamaulipas turistas, por fiestas patronales, arquitectura y arte sacro: Sectur

-En la entidad se impulsa el turismo religioso con un rico patrimonio sacro en sus destinos y mucho más

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 10 de 2026.- En Tamaulipas impulsamos con fuerza el turismo religioso, contamos con importantes destinos de fe que atraen a miles de visitantes, quienes admiran el arte sacro, la impresionante arquitectura religiosa y las vibrantes celebraciones que forman parte esencial de nuestra identidad cultural.

Así lo señaló Benjamín Hernández Rodríguez, Secretario de Turismo en Tamaulipas, quien destacó que en la entidad se encuentra la Virgen de El Chorrito, en el municipio de Hidalgo, considerado el santuario católico más visitado del noreste de México.

Además, una joya del arte sacro resalta en la Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves en Palmillas, la más antigua que se construyó en el estado; la primera piedra se colocó en 1745, cuenta con un retablo con detalles labrados a mano, recubiertos con hoja de oro, refirió.

Cabe destacar que a nivel nacional hay 81 catedrales, cuatro de ellas en Tamaulipas: la Catedral de la Inmaculada Concepción en Tampico; Catedral del Espíritu Santo en Nuevo Laredo, Sagrado Corazón de Jesús en Victoria y Nuestra Señora del Refugio en Matamoros, Tamaulipas.

En ellas luce su belleza arquitectónica y son visitadas además, de los peregrinos por turistas locales, nacionales y extranjeros, señaló el titular de Turismo en Tamaulipas.

También contamos con la Iglesia de San Antonio de Padua en el Pueblo Mágico de Tula, donde se alza la monumental Cruz de la Esperanza, entre otros templos de gran valor espiritual y arquitectónico de los diferentes municipios.

Además, las fiestas patronales brillan con color, música y devoción, creando experiencias inolvidables para los visitantes a nuestro bello estado, un estado que lo tiene todo, por ello y más, Tamaulipas seguro te enamora, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas.