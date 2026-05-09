SEDENER entrega dos estufas eficientes de leña en la brigada del DIF Tamaulipas

Abasolo, Tamaulipas.- Mayo 09 de 2026.- Como parte de las actividades de la primera Brigada Transformando Familias del DIF Tamaulipas de este 2026, liderada por el gobernador Américo Villarreal y la Dra. María de Villarreal, la Secretaría de Desarrollo Energético hizo entrega de dos estufas eficientes de leña a familias que utilizan leña como principal fuente para cocinar sus alimentos.

En un acto humanista, poniendo por delante el bienestar de las y los tamaulipecos, el secretario de la SEDENER, Walter Julián Ángel Jiménez, realizó una rifa entre las y los asistentes a esta primera brigada, en el marco de los festejos por el Día de las Madres.

Las ganadoras fueron las ciudadanas Ma. del Carmen Reyes, del municipio de Abasolo y Ma. Teresa Regalado, del municipio de Jiménez, quienes agradecieron al gobernador Américo Villarreal este apoyo que las beneficia en sus actividades diarias y contribuye a mitigar las emisiones de humo que afectan su salud.

Ángel Jiménez destacó esta labor con visión humanista y la cercanía del Gobierno del Estado, encabezado por el doctor Américo Villarreal, con la gente, para llevar estos apoyos a quienes más lo necesitan.

Asimismo, aseguró que desde la Secretaría de Desarrollo Energético se continuará respaldando estas acciones y entregando más estufas eficientes de leña para promover la eficiencia de los recursos energéticos y contribuyendo en reducir los riesgos a la salud que implica la exposición constante a l humo producto de la combustión de la leña.