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Implementa DEMA “Jornada de Prevención de Adicciones” con adolescentes y padres de familia en Reynosa

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Reynosa, Tamaulipas.- Mayo 09 de 2026.- Al ser el consumo de sustancias ilícitas y que generan dependencia uno de los factores que aumentan el riesgo de violencia y conductas antisociales, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) llevó a cabo la “Jornada de Prevención de Adicciones”.

Esta actividad tuvo como sede el Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes ubicado en el municipio de Reynosa, y estuvo dirigida a menores de edad en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad y sus padres de familia.

A través de pláticas y talleres, se dieron a conocer las afectaciones derivadas del consumo de sustancias psicoactivas y su impacto en los ámbitos social y familiar, así como recomendaciones para prevenir esta problemática social.

La presencia de las familias fue clave para reconocer los orígenes estructurales y multifactoriales de este problema de salud pública, enfatizando que su prevención y erradicación requieren de la suma de esfuerzos y el trabajo colectivo de quienes integran los diferentes núcleos sociales.

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