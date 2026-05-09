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Fortalece STPS procesos de certificación laboral mediante capacitación especializada de la Red CONOCER

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Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Mayo 09 de 2026.- Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de las competencias laborales y la profesionalización del personal, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social llevó a cabo la capacitación denominada “Transferencia de Conocimientos” de la Red CONOCER, dirigida a integrantes de distintas áreas de la dependencia estatal.

Estas acciones se desarrollan con el apoyo y bajo las instrucciones del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, quien ha impulsado estrategias enfocadas en la capacitación continua y la certificación de competencias para fortalecer los servicios que brinda la dependencia a las y los tamaulipecos.

La actividad fue coordinada por el Director de Capacitación y Productividad, Luis Roberto Cerda Govea, con el propósito de dar seguimiento al proceso de certificación de evaluadores que formarán parte de la Entidad de Certificación y Evaluación (ECE576-23) de la STPS.

La capacitación fue impartida por Omar López Zurroza, Subdirector de Apoyo a Prestadores de Servicios de la Red CONOCER, quien compartió herramientas y conocimientos enfocados en los distintos procesos de evaluación y certificación de competencias laborales.

Durante la jornada, realizada en la sala de juntas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, participaron alrededor de 20 asistentes, quienes fortalecieron sus capacidades para replicar estándares de competencia en beneficio de los distintos sectores productivos de Tamaulipas.

Con estas acciones, la STPS reafirma su compromiso con la profesionalización del capital humano y la generación de mejores oportunidades laborales, en concordancia con las políticas del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.

 

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