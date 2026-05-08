Transforman años de espera en certeza legal para familias de Altamira

Con el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya, la SEDUMA y el ITAVU entregaron escrituras y cartas de asignación de lotes para brindar seguridad jurídica y tranquilidad a familias de Altamira

Altamira, Tamaulipas..- Mayo 08 de 2026.- Lo que durante años fue un anhelo para muchas familias de Altamira, hoy comienza a convertirse en tranquilidad dentro de sus propios hogares. Con ese propósito, el Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA) y el Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU), entregó 90 escrituras a habitantes de 31 colonias, fortaleciendo la certeza jurídica de viviendas construidas con esfuerzo, paciencia y esperanza.

Durante la jornada, el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, destacó que estas acciones forman parte de la visión humanista impulsada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, para atender necesidades que durante mucho tiempo parecían lejanas para muchas familias.

“Temas que antes duraban años, incluso décadas en salir, el día de hoy se están volviendo realidad gracias a la indicación de nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya, a través del ITAVU”, expresó.

El funcionario subrayó que recibir una escritura no es solo un trámite, sino un acto que cambia la vida de las personas, porque les permite tener en sus manos la seguridad de un hogar propio y la confianza de dejar un patrimonio a sus hijas, hijos y familiares.

Becker Hernández señaló que cada documento entregado representa una historia de trabajo y esperanza. Para muchas familias, dijo, significa cerrar una etapa de incertidumbre y comenzar otra con mayor paz, confianza y estabilidad.

“Ayer había personas que soñaban con tener una casa, y el día de hoy esas personas van a soñar dentro de sus casas”, expresó.

Con esta entrega, Altamira suma mil 386 escrituras otorgadas durante la actual administración estatal, cifra superior a las 933 entregadas durante todo el sexenio anterior, lo que refleja un avance significativo en la regularización del patrimonio familiar.

Además, como parte del programa Suelo Legal, Patrimonio Seguro, se entregaron 13 cartas de asignación de lote del fraccionamiento Unidos Avanzamos, dirigidas a familias que buscan acceder de manera ordenada a un espacio digno donde construir un mejor porvenir.

El alcalde de Altamira, Armando Martínez Manríquez, agradeció el trabajo coordinado que permite acercar escrituras sociales y suelo legal a quienes más lo necesitan, bajo una política pública con sentido humano.

“Me da mucho gusto que podamos tener este tipo de eventos, porque esa es la política humanista de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y también la política humanista que desde 2022 inició en Tamaulipas nuestro amigo, el gobernador Américo Villarreal Anaya”, agregó.

Indicó que con estas acciones que el Gobierno del Estado reafirma que el desarrollo urbano también debe traducirse en bienestar directo para las personas. Porque un hogar no solo se construye con paredes; también se sostiene con certeza legal, tranquilidad y la seguridad de que el esfuerzo de toda una vida está protegido.

En el evento se contó con la presencia del director general del ITAVU, Manuel Guillermo Treviño Cantú; el coordinador de Delegaciones del ITAVU, Germán Fernández Guzmán; la diputada local, Cynthia Jaime; y el diputado local, Marcelo Abundis.