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SSPT y su voluntariado celebran Día de las Madres

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-Pancardo Escudero reconoce a madres trabajadoras

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 08 de 2026.- Como un gesto de reconocimiento y respeto al trabajo realizado por su personal que a la par de ejercer su maternidad trabajan por la seguridad en la entidad, la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) a través de su Voluntariado celebró el Día de las Madres.

La sede fue el Polyforum Rodolfo Torre Cantú y asistieron madres de familia que se desempeñan tanto en el área operativa como administrativa, quienes disfrutaron de comida, pastel, regalos y grupos locales de música.

La celebración fue encabezada por el secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Carlos Arturo Pancardo Escudero y la presidenta del voluntariado de esta dependencia, Eva Catalina Hernández Flores.

“Sientan ustedes, que en la institución y ahorita que la presido tienen todo el apoyo institucional y además, de la parte estatal, porque traigo el saludo y un reconocimiento muy fraterno del señor Gobernador”, manifestó el titular de la SSPT.

De esta manera, la SSPT reconoce el papel de las madres de familia que integran esta institución, quienes juegan un doble papel en la construcción de la paz desde sus hogares y en el desempeño de sus funciones dentro de esta dependencia.

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