Realiza Tamaulipas el Primer Encuentro Nacional entre el Normalismo y la Educación Básica

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 08 de 2026.- Con la participación de docentes, estudiantes, directivos y personal administrativo de instituciones formadoras de docentes y del nivel básico, se llevó a cabo el “Primer Encuentro Nacional entre el Normalismo y la Educación Básica: experiencias y narrativas en la Nueva Escuela Mexicana”, en Ciudad Victoria.

Fue en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRETAM) donde se llevó a cabo el encuentro, que tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo y reflexión entre la comunidad normalista y la educación básica para fortalecer los procesos formativos y la articulación académica en el marco de la Nueva Escuela Mexicana (NEM).

En representación del Secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, destacó que este tipo de encuentros permiten reconocer la experiencia de maestras y maestros como eje fundamental para transformar la educación desde las aulas.

Señaló que la educación no puede entenderse únicamente desde los programas y contenidos, sino desde la realidad cotidiana que viven docentes y estudiantes, por lo que consideró indispensable abrir espacios de escucha, análisis y construcción colectiva.

Por su parte, el Director General de Educación Superior para el Magisterio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Julio César Leyva Ruiz, resaltó que este primer encuentro representa una oportunidad histórica para fortalecer el diálogo entre las escuelas normales, las instituciones de educación básica y las Universidades Pedagógicas Nacionales (UPN).

Aseguró que la formación educativa debe recuperar el valor de la comunidad, de los saberes cotidianos y de las experiencias que surgen dentro y fuera de las aulas. Además, subrayó que la NEM impulsa una educación más humana, sensible e incluyente, donde las maestras y los maestros no solo transmitan conocimientos, sino que acompañen los procesos de vida de niñas, niños y jóvenes.

En el congreso también estuvieron presentes Ariadna Miguel Chávez Cobos, directora de Formación y Superación Profesional de Docentes, y Gladys Teresa Valdez González, rectora del CRETAM, así como representantes de escuelas normales de distintos municipios de Tamaulipas y de instituciones de educación superior.

Con este encuentro, Tamaulipas reafirma la visión del gobernador Américo Villarreal Anaya de alcanzar una educación de calidad para todas y todos, al fortalecer los espacios de colaboración y reflexión educativa orientados a consolidar una enseñanza más cercana a las necesidades de las comunidades y centrada en la formación integral de las nuevas generaciones.