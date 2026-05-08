Productores de Soto la Marina acceden a sementales con subsidio estatal

Con gran éxito se llevó a cabo el segundo evento de Mejoramiento Genético en Soto la Marina, como parte del Programa Apoyo al Desarrollo Productivo y Económico, Componente IV: Reproductores y Repoblamiento Pecuario, en el concepto de sementales bovinos, ovinos y caprinos.

El evento fue encabezado por el Subsecretario de Desarrollo Pecuario y Forestal, Cuauhtémoc Amaya García en representación del Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien destacó el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con el fortalecimiento del sector ganadero y el impulso a la productividad pecuaria en beneficio de las y los productores del estado.

Durante su intervención, el funcionario estatal señaló que el gobernador Américo Villarreal Anaya destinó un presupuesto de 21 millones de pesos para el Programa de Mejoramiento Genético 2026, con el propósito de mejorar la calidad del hato ganadero y contribuir al desarrollo económico de las familias dedicadas a esta actividad.

El evento se desarrolló en los corrales de la Asociación Ganadera Local de Soto la Marina, donde se ofertaron alrededor de 80 sementales bovinos de registro pertenecientes a 17 ganaderías de Tamaulipas, mismos que fueron adquiridos por las y los productores con un subsidio del 50 por ciento.

Las razas ofertadas fueron Beefmaster, Simmental, Simbrah, Brangus Rojo, Brangus Negro, Charbray, Brahman y Suizo Americano, reconocidas por su calidad genética y adaptabilidad a las condiciones productivas de la región.

Amaya García destacó que este programa de gran relevancia está dirigido a productores tamaulipecos que cumplieron con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, permitiéndoles acceder a ejemplares de alta calidad genética que contribuirán a elevar la productividad y competitividad del sector pecuario.

Asimismo, reconoció la participación y coordinación de la alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, así como de las asociaciones ganaderas y productores que hicieron posible la realización de este importante evento.

Al evento también asistieron José Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas; Francisco Aguirre Pace en representación del titular de la Oficina de Representación de SADER en Tamaulipas; Oscar Barrón López, Director de Fomento Pecuario, así como productoras y productores pecuarios de Soto la Marina y la región.