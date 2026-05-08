POR: ANA LUISA GARCÍA G.

< Se autovacuna Morena contra la corrupción

Misma historia, mismo escenario, pero protagonistas diferentes.

Morena solicitará, al Gabinete de Seguridad que revise perfiles de candidaturas, para cerrarle paso a la corrupción a quienes pretendan buscar puesto de elección popular a través de la bandera guinda. La dirigente en Tamaulipas, Guadalupe Gómez Núñez, tomó nota de este anuncio, que representa blindar al instituto político, respecto a elementos que pudieran tener nexos con el crimen organizado.

Una medida similar tomó el viejo PRI en sus tiempos de absoluto poder, recurrió a la Secretaría de Gobernación, en varias ocasiones se cayeron proyectos que ya estaban en marcha, con propaganda impresa, casas de campaña rentadas y habilitadas, usualmente fueron aspirantes a alcaldes los “damnificados” de esa ola preventiva.

Hoy la corriente guinda anuncia algo similar, la dirigente nacional dio a conocer, que acudirá a las áreas de seguridad del gabinete federal, y al propio INE, para que pasen por un filtro a los aspirantes antes de convertirse en candidatos de su partido, todos, los de cualquier estado y cualquier elección, aunque las más próximas son las del domingo 6 de junio de 2027.

En esa ocasión 17 estado elegirán a su gobernador, diputaciones locales, alcaldes (no sólo de esas entidades, sino en la mayor parte del país) y desde luego se renuevan los 500 integrantes de la Cámara de Diputados.

Por lo que respecta a Rubén Rocha Moya, que proviene del partido Morena, gobernó Sinaloa durante cuatro años y seis meses; se separó del cargo el 1 del presente mayo, mediante licencia temporal ante el Congreso local. Este acto, equivale a un acto de “entregarse” ante el Poder Legislativo de su estado, pero sobre todo lo deja sin protección ante una orden de aprehensión por parte de la Fiscalía, de tal manera que no sabemos si fue por instrucciones superiores o por mutuo propio ponerse en manos del órgano investigador y lo que sigue en un procedimiento de esta naturaleza.

Pero a partir de ese momento, podemos decir que se puso en manos de la fiscalía general de la República, sin que podamos soslayar los señalamientos de autoridades de Estados Unidos hacia Rocha, por “supuestos vínculos con el narcotráfico”.

La circunstancia es que al margen del proceso de fiscalización y los resultados que puedan arrojar, por lo pronto el PAN y partidos contrarios a Morena, como era obvio, están aprovechando la discusión mediática para sacar un provecho, lo cual no es reprobable, son reglas dentro de la esgrima político-electoral, lo mismo haría Morena en circunstancias contrarias, y sobre todo cuando el proceso político, prácticamente ya está en marcha, inicia la primera semana de septiembre de este año. Estamos a menos de cuatro meses…Y comenzamos.

CONVENIO DE COLABORACIÓN UAT-PODER JUDICIAL. – Estudiantes de Derecho de la UAT, tendrán oportunidad de avanzar en su formación profesional, como resultado de las oportunidades, generadas tras la firma de un convenio de colaboración interinstitucional, que abre las puertas a los universitarios ante el Poder Judicial Federal.

El rector Damaso Anaya Alvarado y el titular del órgano de administración judicial Néstor Vargas, firmaron un convenio que abre oportunidades de desarrollo profesional a los jóvenes tamaulipecos en los espacios jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicial Federal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el órgano de administración judicial del Poder Judicial de la Federación.

Este acto confirma, la forma colaborativa como vienen trabajando la Universidad con otros sectores del Poder Público, que permite por una parte a los estudiantes, aplicar sus conocimientos en áreas reales propias de su profesión y por otra, las instituciones gubernamentales contribuyen a “redefinir” el perfil profesional, de quienes por la naturaleza de su carrera estarán acercándose a un terreno real, con problemática y demanda de soluciones, que contribuirán aportando experiencia a los futuros abogados.