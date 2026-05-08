Participarán alumnos del COBAT 16 en el 4to. Encuentro Académico y Matemático en Nuevo Laredo

Alumnos del Plantel 16 Soto la Marina del Colegio de Bachilleres, participarán en el 4to. Encuentro Académico INTERCOBAT 2026 a celebrarse el 20 y 21 del presente mes de mayo.

Así dio a conocer lo anterior la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, directora del Plantel 16 Soto la Marina, quien indica que los alumnos que van a participar en este importante evento son: Fernanda Avellaneda Meza en el área ciencias naturales; Fátima Sánchez Torres en el área de lengua y comunicación; Shecidd Castillo Enríquez en el área de inglés; así como Jesús Antonio Alemán Gutiérrez y Vicente Ruiz Cisneros en el área de humanidades y Daniela Castillo Echeverría en el área de ciencias sociales.

Indicó asimismo nuestra entrevistada, que en esas mismas fechas y ahí mismo en Nuevo Laredo, tendrá lugar el 5to. Torneo Matemático, en el cual va a representar al COBAT 16 los siguientes estudiantes: Infante Garza Johan Javier, Rubio Pecina Ramiro, Peña Rspino Valeria Guadalupe, Espinosa Villegas Michel, Hernández Gutiérrez Kamila y Vázquez Acosta Fernanda Yoselin.

Refiere la Mtra. Juana Irene Hernández Cadena, que los alumnos seleccionados a estos eventos académicos han estado inmersos en una intensa preparación en sus respectivas asignaturas y poniendo el mejor de sus empeños, ya que es su deseo poner muy en alto a su Plantel 16, como lo han hecho en otras competencias, académicas, culturales y deportivas.