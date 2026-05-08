Inicia Tránsito Estatal Operativo “Radar” para reforzar seguridad en carreteras con mayor índice de accidentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Mayo 08 de 2026.-Con el propósito de reforzar la seguridad en tramos carreteros en los que se ha detectado una mayor incidencia de accidentes viales, la Dirección de Tránsito Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) dio inicio al Operativo “Radar”, a través del cual se aplicarán sanciones a quienes afecten de manera negativa la circulación vial y seguridad de las personas usuarias de estas vías.

Juan Manuel Martínez Luévano, Director de Tránsito Estatal, explicó, en esta primera etapa se enfocarán en el respeto a los límites de velocidad y la supervisión de vehículos que transportan materiales o residuos peligrosos, cuya inadecuada operatividad constituye un factor de riesgo para quienes transitan por diferentes rutas del estado, tanto urbanas como suburbanas.

Indicó, este operativo se realizará de manera itinerante con base en la estadística documentada por la dirección a su cargo referente a los tramos carreteros con mayor incidencia de accidentes, así como los días y horarios en los que se registran la mayor cantidad de hechos de tránsito.

En cuanto a las infracciones resultantes de estas acciones preventivas, enfatizó que se elaborarán con base en lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas y aseguró que el personal de Tránsito Estatal se encuentra en constante actualización respecto a temas como Derechos Humanos y Accidentología.